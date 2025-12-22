El Atlético de Madrid ata a otra joya que le quiso 'robar' el Real Madrid: "Quiero llegar a lo más alto"

El club rojiblanco ha alcanzado un acuerdo con el central Jorge Domínguez, que ha firmado su primer contrato profesional justo tras cumplir los 16 años, la edad mínima permitida

El Atlético de Madrid mira sin excesivas urgencias al mercado de enero. Como ha reconocido su director de fútbol, Mateu Alemany, en el Metropolitano están "preparados" para pasar a la acción, especialmente si se producen salidas, siendo el lateral zurdo el principal puesto que a Diego Simeone le gustaría ver potenciado. Pero al mismo tiempo, en el seno del club rojiblanco también se mueven con vistas a un futuro que consideran halagüeño tras el aterrizaje de Apollo Spots Capital como principal accionista. De la mano del fondo inversor estadounidense, se esperan importantes inversiones en fichajes, más si cabe, en los próximos mercados. Un plan que va de la mano con el trabajo que se lleva a cavo en materia de cantera, siendo varias las perlas cuyo futuro se encuentra asegurado.

En este sentido, la pasada semana se conoció el blindaje a Iker Luque, uno de los baluartes del filial que dirige Fernando Torres y al que se le ha colocado una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. También se ha cerrado la contratación del joven Hugo Humanes procedente del Inter de Milán, después de haber sido en su día una de las estrellas de la cantera del Real Madrid. Y el siguiente paso ha sido atar al central Jorge Domínguez Lituba, que ya ha firmado su primer contrato profesional, justo un día después de cumplir los 16 años, la edad mínima permitida para ello.

En la órbita de importantes clubes

El Atlético de Madrid no ha querido dejar pasar ni un segundo para asegurarse de este modo la continuidad de una de las mayores promesas de la Academia, al que han venido siguiendo desde hace tiempo un buen número de clubes, incluido un Real Madrid que intentó convencerlo para cambiar de aires, como apunta el diario As. Sin embargo, el joven madrileño, de madre congoleña, siempre ha tenido claro que su sueño es triunfar de rojiblanco.

Jorge Domínguez quiere "seguir muchos años más" en el Atlético de Madrid

"Estoy muy contento, llevo muchos años en el club y quiero seguir muchos más. Siempre hay que ir poco a poco y quiero seguir creciendo para llegar a lo más alto", ha asegurado en los medios del club este espigado central que ingresó en la cantera colchonera con solo cinco años y ha ido quemando etapas hasta ganarse un sitio en el Juvenil A a las órdenes de Ángel Donato.

Un físico imponente

Esta misma campaña, de hecho, ha sido titular en cinco de los seis encuentros disputados en la fase de grupos de la Youth League, en la que se ha medio a delanteros hasta cuatro años mayor que él. Y es que Jorge Domínguez destaca, entre oras cosas, por su imponente físico, pues mide 1,93 metros. De hecho, desarrolló muy joven y desde el club se le ha cuidado con un plan personalizado para fortalecer sus articulaciones y trabajar su movilidad.

A ello suma una lectura de juego impropia para su edad, llamando la atención sin ir más lejos en el derbi de este pasado domingo en División de Honor, categoría en la que ha firmado dos goles. Los rojiblancos cayeron derrotados por la mínima en su visita a Valdebebas, pero el central internacional sub 17 fue de los más destacados, siguiendo este lunes los pasos de otros canteranos que han sido atados a lo largo de este curso, como Rubén Gómez, Ian Jonatan Mencía, Curro Navarro o Guillermo Trujillano.