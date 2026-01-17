Alineaciones Real Madrid - Levante: Alineación probable de Real Madrid y Levante en la jornada 20 de LaLiga

El Real Madrid quiere recortar distancias con el Barcelona en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, ante un Levante necesitado de puntos para salir del pozo

El Real Madrid CF recibe este sábado al Levante UD a partir de las 14:00 horas en el Santiago Bernabéu, en un duelo clave para ambos conjuntos. Los blancos buscan recortar distancias con el FC Barcelona, mientras que el equipo valenciano necesita puntuar para alejarse de la zona baja de la clasificación.

El Real Madrid llega al encuentro como segundo clasificado con 45 puntos, a cuatro del líder. El choque supondrá el primer partido liguero de Álvaro Arbeloa al frente del equipo, después de una semana marcada por la inestabilidad. El técnico salmantino se estrenó entre semana en la Copa del Rey ante el Albacete Balompié, en una eliminatoria que terminó con la inesperada eliminación del conjunto blanco.

Aquel compromiso copero llegó en un contexto poco favorable para Arbeloa, que apenas había podido dirigir dos sesiones de entrenamiento tras la destitución de Xabi Alonso. Un tropiezo que incrementó la presión sobre un equipo que acumula varios meses de irregularidad y que ahora busca un cambio de rumbo tanto en el juego como en el rendimiento individual.

Pese a las dudas, el Bernabéu está siendo un aliado para el Real Madrid esta temporada. Los blancos solo han sufrido una derrota como locales en Liga, frente al RC Celta de Vigo, y confían en mantener esa solidez para iniciar con buen pie la etapa Arbeloa en el campeonato doméstico. El Levante, por su parte, intentará repetir la gesta lograda en la temporada 2020/21, cuando consiguió asaltar el feudo blanco.

El conjunto granota llega con mejores sensaciones tras la llegada de Luis Castro al banquillo. El técnico portugués ha sumado cuatro puntos en sus dos primeros encuentros, una dinámica que ha devuelto la esperanza a un equipo que es penúltimo con 14 puntos, a cuatro de la salvación. Además, su rendimiento como visitante está siendo notable, con 11 puntos logrados en diez desplazamientos, superando incluso sus números como local.

Bajas del Real Madrid CF – Levante UD

En el Real Madrid, las bajas confirmadas son hasta seis. Por un lado, Éder Militão, que sufre una lesión en el bíceps femoral y no regresará hasta finales de marzo, Rodrygo, que ha entrenado al margen durante la semana y Antonio Rüdiger, con molestias en la rodilla. Tampoco estará Brahim Díaz, concentrado con su selección y disputando la Copa África, cuya final se celebrará este domingo. Al igual que los anteriores mencionados, se Trent Alexander-Arnold, en proceso de recuperación de una lesión en el recto anterior y Ferland Mendy, con problemas en el gemelo, se perderán el choque liguero. La única duda es Andriy Lunin, el ucraniano no entrenó con el grupo el día de ayer.

En el Levante, las ausencias también son relevantes. Víctor García estará fuera hasta finales de enero por una lesión muscular; Roger Brugué no volverá hasta marzo tras una rotura del ligamento lateral externo; y Unai Elgezabal, recientemente operado del menisco, continúa sin fecha de regreso. Además, Kervin Arriaga y Koyalipou arrastran molestias y son duda.

El Real Madrid quiere iniciar la etapa Arbeloa con victoria en Liga

Arbeloa apuesta por un 4-3-3 como sistema base, con protagonismo para las bandas, laterales largos y una presión alta. Thibaut Courtois será el encargado de defender la portería. En defensa, Dani Carvajal apunta a ocupar el lateral derecho, con Álvaro Carreras en el izquierdo, mientras que el eje de la zaga estaría formado por Dean Huijsen y Asencio. En el centro del campo, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni llevarán el peso del juego, con Jude Bellingham actuando como enganche. En ataque, Mastantuono y Vinícius Júnior ocuparían las bandas, mientras que Gonzalo García se perfila como referencia ofensiva ante la ausencia de Mbappé.

Luis Castro quiere dar el golpe en el Bernabéu

El Levante intentará prolongar su buena dinámica y lograr una victoria de prestigio. Mathew Ryan será el encargado de defender la portería. En defensa, Jeremy Toljan y Manu Sánchez ocuparán los laterales, con Adrián de la Fuente y Matías Moreno como pareja de centrales. En el mediocentro, Pablo Martínez y Unai Vencedor aportarán equilibrio, con Carlos Álvarez por delante. En ataque, la responsabilidad ofensiva recaerá en Íker Losada e Iván Romero, mientras que Etta Eyong será la referencia en punta.

Onces probables del partido Real Madrid CF - Levante UD, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga

Real Madrid CF: Courtois; Dani Carvajal, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Gonzalo García y Vinícius Júnior.

Levante UD: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno, Manu Sánchez; Unai Vencedor, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Íker Losada, Iván Romero y Etta Eyong.