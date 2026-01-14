El Levante anuncia que Roger Brugué ha sido operado con éxito y confía en su regreso esta temporada

El delantero del conjunto de Luis Castro, que sufrió una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, ha sido intervenido y ya pone el foco en volver antes de que finalice la presente campaña 2025/2026

El Levante sigue preparando el importante duelo de este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Sin embargo, Luis Castro cuenta con la baja de Roger Brugué, que sufrió el pasado mes de diciembre una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, por lo que en el día de hoy ya ha sido operado con éxito. De esta manera, el conjunto granota, que viene de empatar contra el Espanyol, ha informado de la última hora y parte médico del delantero español de 29 años.

El Levante anuncia la operación de Roger Brugué

En primer lugar, el Levante, que viene de recibir una oferta por el fichaje de Etta Eyong, comunicó el pasado 15 de diciembre la lesión de Roger Brugué: "Roger Brugué ha sido sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que sufrió en el encuentro ante el CA Osasuna y que durante la pasada semana no evolucionaron de manera favorable. Las pruebas han revelado una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Los servicios médicos optarán por un tratamiento conservador y el regreso a los entrenamientos queda supeditado a la evolución de la lesión".

Tras ello, el Levante hoy ha vuelto a publicar un nuevo parte médico de Roger Brugué en el que se confirma que ya ha sido operado: "Roger Brugué ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana por el Doctor Ernesto Fernández en el Hospital IMED. El futbolista sufrió una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda a mediados del mes de diciembre y, tras optar por un tratamiento conservador y volverle a valorar, finalmente se decidió pasar por quirófano. La intervención ha sido realizada con éxito y Roger Brugué ya cuenta los días para regresar con sus compañeros y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada". De esta manera, la Cadena Cope ha informado que el delantero de 29 años estará tres meses de baja, por lo que podría volver a finales de abril, con muchos partidos todavía en juego para el conjunto de Luis Castro en LaLiga EA Sports, que finalizará el campeonato enfrentándose a rivales de la talla del Sevilla, Villarreal, Celta de Vigo o Real Betis, entre otros.

La lesión de Roger Brugué abre la puerta a nuevos fichajes en el Levante

Tras conocer la lesión de Roger Brugué, el Levante se ha puesto manos a la obra y ya ha cerrado el fichaje de Hugo Raghouber, un centrocampista francés que podría debutar este sábado contra el Real Madrid. Además, el futuro de Etta Eyong sigue pendiente de quedar resuelto, con diferentes equipos llamando a la puesta del delantero de Camerún, que está siendo una de las sensaciones de LaLiga EA Sports y varios clubes de Europa están en la disputa por lograr la incorporación del futbolista.