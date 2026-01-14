Koyalipou, a punto de terminar precipitadamente su etapa en el Levante

Inmerso en pleno mercado de invierno, el Levante UD valora rescindir la cesión de Goduine Koyalipou, delantero centroafricano, para liberar margen salarial y abrir la puerta a nuevos refuerzos en una segunda vuelta decisiva para lograr la permanencia

La etapa de Goduine Koyalipou en el Levante UD podría estar acercándose a su desenlace mucho antes de lo previsto. El delantero centroafricano, incorporado el pasado verano en calidad de cedido por el RC Lens con opción de compra, no ha logrado consolidarse en la dinámica del equipo y su continuidad está seriamente en duda. Según informa Deportes COPE Valencia, el club de Orriols ya no cuenta con el atacante de cara a la segunda vuelta del campeonato.

El contexto deportivo y económico aprieta. El Levante, penúltimo en LaLiga y en pleno proceso de reconstrucción con Luís Castro al frente del banquillo, necesita ajustar su plantilla para ganar competitividad sin comprometer su delicado equilibrio financiero. En ese escenario, la posible salida de Koyalipou aparece como una vía clara para aliviar masa salarial y, al mismo tiempo, liberar una ficha en una plantilla que ya ha alcanzado el límite permitido por la normativa.

El delantero terminó el año lesionado y su ausencia en la convocatoria del empate ante el Espanyol en el Ciutat de València fue una señal evidente de su pérdida de protagonismo. En lo que va de temporada, sus números reflejan esa falta de impacto: 2 goles en total, uno en Copa del Rey, y apenas 11 partidos de LaLiga disputados, con solo dos titularidades.

Una apuesta que no terminó de cuajar

Cuando Koyalipou aterrizó en Orriols en julio, se esperaba que asumiera un papel relevante como referencia ofensiva. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Su adaptación al fútbol español resultó más lenta de lo previsto y la posterior irrupción de Etta Eyong alteró por completo el escenario. El joven atacante se ganó la titularidad, relegando al centroafricano a un rol casi testimonial.

La competencia interna, unida a la falta de continuidad y a sus escasas aportaciones, terminó por diluir cualquier expectativa inicial. Hoy, Koyalipou es uno de los seis jugadores cedidos en la plantilla, el máximo permitido, un factor que condiciona seriamente la capacidad del Levante para acudir al mercado en busca de refuerzos a préstamo.

Claves económicas y deportivas de la decisión

Más allá del rendimiento, el componente económico pesa, y mucho, en la ecuación. Mantener a Koyalipou supone unos costes que superan el millón de euros entre su ficha y la compensación al Lens. Además, el acuerdo incluye una opción de compra obligatoria por objetivos deportivos, en caso de permanencia y si el jugador supera un determinado número de partidos, un escenario que el club quiere evitar.

La salida del delantero permitiría al Levante ‘matar dos pájaros de un tiro’: reducir gastos y liberar una plaza de cedido para abordar operaciones que sí encajan en los planes del nuevo técnico, como la llegada de Ugo Raghouber. En un mercado donde cada movimiento debe estar medido, la operación salida se ha convertido en una prioridad absoluta.

Un mercado que exige movimientos valientes

No obstante, la resolución no es sencilla. Para cancelar de forma anticipada la cesión es necesario el acuerdo entre el Levante, el RC Lens y el propio futbolista, además de encontrar un nuevo destino que asuma su contrato. A día de hoy, ese interés externo no está garantizado, lo que añade complejidad a una negociación ya de por sí delicada.

Mientras tanto, la secretaría técnica encabezada por Rodas y Gila continúa rastreando el mercado, consciente de que cualquier refuerzo pasa antes por liberar espacio.

Las próximas semanas serán decisivas. El futuro de Goduine Koyalipou apunta a resolverse en este mercado invernal, en un momento clave para un Levante que necesita reaccionar, ajustar piezas y encontrar soluciones urgentes para escapar de la zona baja.