Alexis Mac Allister, opción para el Real Madrid: "No hay negociaciones con el Liverpool para renovar"

Las declaraciones del padre de Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool FC, han reactivado los rumores sobre una posible salida de la Premier League. Entre otros candidatos para hacerse con sus servicios, aparece un Real Madrid que necesita reforzar el mediocampo

El futuro de Alexis Mac Allister vuelve a generar debate en el mercado internacional. El centrocampista argentino se ha consolidado como una de las piezas clave del Liverpool desde su llegada procedente del Brighton, pero la ausencia de conversaciones para ampliar su contrato ha despertado nuevas especulaciones sobre un posible cambio de rumbo en los próximos mercados.

El propio entorno del jugador ha contribuido a alimentar esas dudas. Carlos Mac Allister, padre y representante del internacional argentino, reconoció recientemente en declaraciones al medio Win Win que, por ahora, no existe ningún movimiento para renegociar el vínculo del futbolista con el club de Anfield. “Actualmente no hay negociaciones con el Liverpool para renovar el contrato”, aseguró.

Aunque el mediocentro tiene contrato en vigor hasta 2028, sus palabras han abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones en el mercado, especialmente porque Mac Allister es uno de los jugadores más valorados de la plantilla dirigida por Arne Slot.

Un pilar del centro del campo en Anfield

Desde su fichaje en el verano de 2023, el campeón del mundo con Argentina se ha convertido en un futbolista fundamental para el Liverpool. Su capacidad para organizar el juego, mantener el equilibrio en el mediocampo y aportar llegada al área rival lo han transformado en una de las referencias del equipo.

En el actual proyecto de los 'reds', el argentino forma un triángulo importante en la medular junto a Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai. Los tres centrocampistas representan la base sobre la que el club pretende construir su futuro deportivo.

Mac Allister ha mantenido un rendimiento muy regular desde su aterrizaje en Merseyside. En la presente temporada acumula cinco goles y cuatro asistencias en 41 partidos oficiales, cifras muy similares a las que firmó el curso anterior.

Durante la pasada campaña, en la que el Liverpool conquistó la Premier League, el argentino cerró el curso con siete goles y seis asistencias, confirmando su impacto tanto en la construcción del juego como en la producción ofensiva.

Un futbolista que gusta en Europa

El buen rendimiento del mediocampista no ha pasado desapercibido en el panorama europeo. En los últimos meses varios clubes han seguido con atención su evolución, entre ellos el Real Madrid, que continúa explorando opciones para reforzar su centro del campo de cara al futuro.

En Valdebebas son conscientes de que la medular del equipo atraviesa un proceso de renovación desde la salida progresiva de jugadores históricos como Toni Kroos, Casemiro o Luka Modric. Aunque el club ha apostado por perfiles jóvenes, algunos sectores del entorno madridista consideran que todavía falta una pieza que aporte equilibrio y experiencia competitiva.

La postura del entorno del jugador

A pesar de las especulaciones, el entorno del futbolista insiste en que el argentino se siente cómodo en el Liverpool. Su padre explicó que, aunque no haya negociaciones abiertas para renovar el contrato, el jugador está satisfecho con su situación actual en el club inglés.

Según sus palabras, la prioridad del mediocampista sigue siendo continuar compitiendo al máximo nivel en la Premier League. Sin embargo, también dejó claro que el fútbol es un entorno cambiante y que el futuro nunca está completamente cerrado.

Un mercado que promete movimiento

La situación contractual del jugador no obliga al Liverpool a tomar decisiones inmediatas. Con contrato hasta 2028, el club mantiene una posición de fuerza en cualquier posible negociación. Aun así, en Anfield existe interés en blindar a varios futbolistas clave del proyecto. El club ya ha renovado recientemente a Gravenberch y también trabaja en la continuidad de otros jugadores importantes de la plantilla.

Entre los casos pendientes se encuentran Dominik Szoboszlai y el defensa Ibrahima Konaté, cuyo futuro también ha generado debate en los últimos meses. En ese contexto, la renovación de Mac Allister podría convertirse en uno de los asuntos estratégicos para la dirección deportiva del Liverpool.

Un verano que podría marcar el futuro

Mientras tanto, el Real Madrid continúa observando el mercado en busca de soluciones para su centro del campo. El club blanco trabaja desde hace meses en distintos escenarios, consciente de que la planificación del próximo verano será clave para el futuro del equipo.

Por ahora no existe ningún movimiento oficial para fichar al internacional argentino. Sin embargo, las declaraciones de su padre han vuelto a situar su nombre en el radar de varios gigantes europeos.

Con el mercado aún lejos de abrirse, el futuro de Alexis Mac Allister sigue rodeado de incógnitas. Lo único seguro es que su rendimiento en el Liverpool lo mantiene entre los centrocampistas más cotizados del fútbol europeo.