Saliba toma una decisión sobre su lesión y el Arsenal busca la solución en uno de los protagonistas del Mundial 2026

El jugador francés tuvo que retirarse del Mundial 2026 debido a una lesión de espalda y tras hablar con el Arsenal decide que no va a pasar por el quirófano, pendiente de otro tratamiento conservados, pero el club inglés tiene a John Stones en el radar

El Mundial 2026 ya ha terminado pero va a traer mucha cola para el resto del mercado de fichajes. En el caso del Arsenal, esta competición por países le va a costar muy cara, ya que van a quedarse sin uno de sus jugadores más destacados durante la primera mitad de la temporada. Se trata de William Saliba, que tuvo que retirarse del terreno de juego en plena semifinal debido a una lesión.

El central francés llevaba meses acarreando dolores de espalda de que le hacen imposible competir al máximo nivel, pero tras un esfuerzo por llegar a competir con Francia en este prestigioso torneo, ahora su lesión ha empeorado aún más y se puso sobre la mesa la opción de pasar por el quirófano para aliviar sus dolores. Una operación que no tenía clara y que tras hablarlo con el Arsenal ya ha tomado una decisión.

William Saliba decide no operarse tras su lesión en el Mundial

El defensa del Arsenal, actual campeón de la Premier League, ha decido que no va a someterse a ninguna operación. Tras su lesión en el Mundial y nuevo reconocimiento médico, los doctores le dijeron que esta era la opción más recomendable, aunque tendría que estar unos cuatro meses o más de baja debido a un proceso largo de recuperación.

El central francés no ha querido tomar ninguna decisión por su cuenta y ha esperado para hablar con su club para decidir sobre su futuro. Una vez se ha puesto de acuerdo con los servicios médicos del equipo inglés, Saliba ha decidido que no se va a operar, no va a pasar por el quirófano para tratar de aliviar sus continuas lesiones en la espalda, tal y como ha desvelado L'Equipe.

En su lugar, el jugador ha apostado por hacer un proceso de recuperación, que también le tendrá alejado del fútbol durante varios meses, aunque su tiempo de baja exacto lo decidirá él en función de sus sensaciones. Una lesión complicada que obliga al Arsenal a buscar un plan alternativo.

Mikel Arteta quiere el fichaje de John Stones para cubrir la baja de Saliba

A pesar de que Saliba finalmente no vaya a operarse, el proceso de recuperación también le tendrá alejado del verde durante varios meses, por lo que el Arsenal se queda en una situación comprometida. Para ello, Mikel Arteta está mirando al mercado y ha encontrado a un candidato perfecto para ocupar el puesto de Saliba en su ausencia, y lo ha hecho mirando al Mundial.

El vigente campeón de la Premier quiere fichar a John Stones, quién ha sido una pieza clave de la defensa de Inglaterra en esta competición de selecciones. El central de 32 años acaba de terminar contrato con el Manchester City y está sin equipo, aunque tras su gran Mundial se pelean por él. De hecho, el principal rival del Arsenal está en la Premier, siendo el Chelsea el otro gran club que acelera por hacerse con los servicios del inglés.