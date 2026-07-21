El Chelsea de Xabi Alonso irrumpe por John Stones y amenaza al Arsenal de Arteta

El central inglés, libre tras diez años en el Manchester City, figura entre los candidatos del tolosarra para aportar experiencia, liderazgo y salida de balón a Stamford Bridge

El Chelsea ha dado un paso al frente por John Stones. El conjunto londinense ha incluido al internacional inglés entre sus opciones para reforzar la defensa después de que terminara su contrato con el Manchester City y quedara disponible como agente libre.

La posibilidad permite a Xabi Alonso incorporar a un central experimentado sin coste de traspaso, pero el Chelsea no está solo. Arsenal, Everton y varios clubes europeos también siguen a un futbolista que reforzó su candidatura durante el Mundial 2026.

El Chelsea incluye a John Stones en su lista de centrales

Según informa The Athletic, la dirección deportiva del Chelsea ha incorporado a Stones a la relación de defensas estudiados para este mercado. El jugador todavía no ha decidido su futuro y no consta una oferta formal, pero su situación contractual lo convierte en una oportunidad especialmente atractiva.

El central cumplió 32 años en mayo y puede negociar directamente su próximo contrato. El Manchester City ya había anunciado en abril que abandonaría el Etihad al finalizar la temporada, cerrando una etapa de diez campañas y cerca de 300 encuentros con el equipo mancuniano.

Durante ese periodo conquistó 19 títulos importantes, entre ellos seis Premier League y la primera Champions League de la historia del City. Su experiencia en eliminatorias europeas, finales y luchas por el campeonato responde al perfil que el Chelsea pretende añadir a una plantilla caracterizada por su juventud.

Xabi Alonso busca experiencia para una plantilla joven

Stones no supondría únicamente una incorporación para aumentar el número de centrales. Su capacidad para iniciar jugadas, actuar por delante de la defensa y superar líneas mediante la conducción encaja con el fútbol que Xabi Alonso pretende desarrollar en Stamford Bridge.

El técnico tolosarra dispone de defensores con proyección, pero el club considera conveniente sumar futbolistas acostumbrados a gestionar los momentos de máxima presión. Stones conoce la Premier League, ha competido regularmente por todos los títulos y fue una pieza táctica importante durante la etapa de Pep Guardiola.

Su versatilidad también amplía las opciones del entrenador. Puede jugar como central derecho, incorporarse al centro del campo durante la salida o formar parte de una defensa de tres, funciones que ya desempeñó en el Manchester City.

El Mundial vuelve a colocar a Stones en el escaparate

Su rendimiento con Inglaterra ha reforzado el interés después de un curso irregular en Mánchester. Stones participó en cinco encuentros del Mundial y recuperó protagonismo durante las eliminatorias, en las que la selección inglesa terminó alcanzando el tercer puesto.

El defensor comenzó como titular frente a Croacia, tuvo menos participación durante la fase de grupos y regresó progresivamente a los planes de Thomas Tuchel. Su experiencia ayudó a Inglaterra en los cruces ante México y Noruega y durante la semifinal contra Argentina.

La competición demostró que, cuando está disponible, todavía puede rendir al máximo nivel. Su condición de agente libre incluso provocó una situación poco habitual: disputó parte del Mundial sin pertenecer oficialmente a ningún club, después de que su contrato expirara el 30 de junio.

El Arsenal también piensa en Stones por la lesión de Saliba

El principal rival inglés del Chelsea puede ser el Arsenal. El vigente campeón de la Premier estudia una incorporación a corto plazo ante las dudas sobre el estado de William Saliba, que arrastra un problema de espalda y podría permanecer varios meses apartado.

Los ‘gunners’ contemplan a Stones como una solución de experiencia y bajo coste de adquisición. Su llegada permitiría cubrir la ausencia del francés y añadir un futbolista preparado para competir inmediatamente, aunque el Arsenal también analiza otras alternativas como Ezri Konsa.

El Everton también aparece entre los posibles destinos. Stones ya jugó allí entre 2013 y 2016 antes de marcharse al Manchester City, mientras que Bayern de Múnich, Inter y Juventus han sido relacionados con su contratación.

John Stones debe decidir su próximo paso en la Premier League

Stones deberá decidir si prioriza la posibilidad de tener un papel estructural en el nuevo proyecto de Xabi Alonso, competir por otro título con el Arsenal o afrontar una experiencia fuera de Inglaterra. Su condición de agente libre le permite controlar los tiempos y escuchar todas las propuestas.

El Chelsea busca liderazgo, salida de balón y conocimiento de la Premier. Stones reúne las tres cualidades, aunque su historial físico obliga a estudiar cuidadosamente la duración y las condiciones del contrato.

Después de diez años en Mánchester y un Mundial que devolvió su nombre al primer plano, el internacional inglés se ha convertido en una de las oportunidades más codiciadas del mercado. El Chelsea ya está dentro de la puja y amenaza con adelantarse a sus rivales sin pagar un solo euro por el traspaso.