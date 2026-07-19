Xabi Alonso sigue construyendo su Chelsea: más de 60 millones por Maxence Lacroix

El Crystal Palace tasa en cerca de 64 millones de euros al internacional francés, pretendido también por Liverpool FC en la Premier League, después de su estreno como titular en el Mundial con Francia

La carrera por uno de los centrales más cotizados de la Premier League entra en su fase decisiva. Maxence Lacroix, de 26 años, está dispuesto a abandonar el Crystal Palace este verano y el Chelsea ha tomado la delantera para incorporarlo al nuevo proyecto dirigido por Xabi Alonso.

Concluida la participación de Francia en el Mundial con el cuarto puesto, las conversaciones pueden avanzar sin la interferencia del torneo. Los ‘blues’ ya conocen las condiciones de una operación que exigirá una inversión elevada y que también ha despertado el interés del Liverpool de Andoni Iraola.

El Chelsea toma posiciones por Lacroix

La reconstrucción impulsada por Xabi Alonso no se limita al ataque. Después de asegurar la llegada de Morgan Rogers, el técnico quiere elevar el nivel de una defensa que sufrirá varios cambios antes del comienzo de la próxima Premier League. Lacroix aparece como uno de los nombres prioritarios para liderar esa renovación.

La última información difundida por Alan Nixon y recogida por Simon Phillips coloca al Chelsea al frente de la carrera por el internacional francés. Las partes habrían acercado posiciones durante las últimas semanas, aunque todavía falta alcanzar un acuerdo definitivo con el Crystal Palace.

Desde Stamford Bridge ya se habría planteado una propuesta cercana a los 58 millones de euros. Sin embargo, el conjunto de Selhurst Park considera que la valoración del defensa debe alcanzar los 55 millones de libras, aproximadamente 64 millones de euros. La distancia no parece insalvable, pero obliga al Chelsea a mejorar las condiciones iniciales.

El Palace cuenta además con una importante baza negociadora. Lacroix tiene contrato hasta junio de 2029 y percibe un salario cercano a las 60.000 libras semanales, por lo que su club no está obligado a aceptar una cantidad inferior a la esperada. Esa posición de fuerza explica la firmeza mostrada en las primeras conversaciones por el central.

Lacroix, una petición de Xabi Alonso para su defensa

El interés del Chelsea no es nuevo. Desde su llegada al banquillo, Xabi Alonso ha identificado al francés como un central apropiado para su propuesta: rápido para defender lejos del área, experimentado en una estructura de tres defensas y con capacidad para iniciar el juego desde atrás.

Lacroix conoce perfectamente el fútbol inglés después de dos temporadas en el Crystal Palace. En la última campaña disputó 35 encuentros de la Premier League, acumuló más de 3.000 minutos y fue una de las piezas más utilizadas de la plantilla. Su regularidad también resultó decisiva en el recorrido europeo de los ‘eagles’, campeones de la Conference League tras imponerse al Rayo Vallecano.

Ese título garantiza al Palace una plaza en la próxima Europa League. Sin embargo, el central considera que ha llegado el momento de afrontar un desafío de mayor dimensión y contempla con buenos ojos la posibilidad de trabajar con Xabi Alonso. Aunque el Chelsea no disputará competiciones europeas durante la próxima temporada, el proyecto deportivo y sus aspiraciones a medio plazo seducen al jugador.

La operación también dependerá de las salidas que consiga cerrar el conjunto londinense. Axel Disasi está en el mercado después de sus cesiones al Aston Villa y al West Ham, mientras que Trevoh Chalobah cuenta con el interés del Como 1907. Liberar espacio en la plantilla facilitaría la incorporación del francés.

El Mundial refuerza el crecimiento de Lacroix

La progresión de Lacroix durante la temporada terminó por convencer a Didier Deschamps. El defensa recibió su primera convocatoria con la selección absoluta en marzo y posteriormente entró en la lista para el Mundial, pese a la enorme competencia existente en una demarcación ocupada por futbolistas como William Saliba, Dayot Upamecano o Ibrahima Konaté.

Su mayor oportunidad llegó en el encuentro por el tercer puesto frente a Inglaterra. La lesión de Saliba abrió la puerta de la titularidad al central del Palace, que disputó su primer partido desde el inicio en el torneo. Francia terminó cayendo por 6-4 en un duelo especialmente abierto, pero Lacroix cerró la competición habiendo aumentado su presencia internacional.

El Liverpool también había incluido su nombre entre los posibles candidatos para iniciar la sucesión de Virgil van Dijk. No obstante, el movimiento decidido del Chelsea y la voluntad del jugador de recalar en Stamford Bridge han situado a los ‘blues’ en una posición ventajosa.

El Crystal Palace ya estudia alternativas ante el interés del Chelsea

En Selhurst Park se preparan para todos los escenarios. El club ha incorporado a Óscar Mingueza como agente libre y sigue los pasos de Chrislain Matsima, central del Augsburgo. Dos movimientos que permitirían cubrir una eventual marcha de Lacroix sin tener que acudir al mercado con urgencia.

La negociación todavía debe superar el obstáculo económico, pero el camino entre Lacroix y el Chelsea está cada vez más despejado. Tras cerrar su participación mundialista, el francés espera resolver su futuro antes de incorporarse a la pretemporada. Si los ‘blues’ se aproximan a los 64 millones exigidos, Xabi Alonso podría recibir en agosto al nuevo líder de su defensa.