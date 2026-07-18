El Chelsea de Xabi Alonso rompe el mercado con el fichaje de Morgan Rogers: las cifras del acuerdo

El conjunto londinense vuelve a sacudir el mercado: Morgan Rogers llega por 137 millones de eurospara reforzar el proyecto de Xabi Alonso, que suma ya cuatro fichajes y acelera la reconstrucción de Stamford Bridge tras una temporada sin Europa

El Chelsea ha roto el mercado con el fichaje de Morgan Rogers. El centrocampista del Aston Villa estaba siendo una de las irrupciones de la temporada, además de ser convocado por Thomas Tuchel para el Mundial 2026. En este sentido, Xabi Alonso, que ha sido clave, ha conseguido convencer al jugador y ambos clubes han llegado a un acuerdo, aceptando el conjunto de Unai Emery una oferta de 137 millones de euros.

Xabi Alonso, a falta del comunicado oficial, contará con su cuarto fichaje desde su llegada al Chelsea, ya que el club ha anunciado la incorporación de Denner Alves, Geovany Quenda y Marco Palestra, sumando en total más de 100 millones de euros. Por ello, el técnico tolosarra tendrá a su disposición a una de las joyas de la Premier League, que contaba con contrato hasta 230 en el Aston Villa, pero la decisión ya está tomada.

La irrupción de Morgan Rogers le provoca un cambio en el mercado de fichajes

Morgan Rogers viene de firmar la mejor temporada de su carrera en cuanto a goles, firmando 14 goles y 11 asistencias en 55 encuentros, entre la Premier League, la FA Cup, EFL Cup y UEFA Europa League. Además, el centrocampista fue vital en la final del torneo europeo del pasado 20 de mayo, ante el Friburgo, dejando un gol y una asistencia, encarrilando el título para el conjunto de Unai Emery, que salió justo vencedor.

Su temporada con el Aston Villa fue vital para que Morgan Rogers fuese convocado por Inglaterran este Mundial 2026. Con Thomas Tuchel al frente, el jugador de 23 años ha sido titular en dos partidos, frente a Panamá y Argentina, dónde fue el asistente del gol de Gordon. Por lo contrario, se llegó a quedar sin munutos en el duelo ante RD Congo. De esta manera, a falta del choque ante Francia, el atacante ya ha decidido su futuro.

Los detalles del contrato de Morgan Rogers con el Chelsea

Morgan Rogers viene jugando en Inglaterra a lo largo de su corta trayectoria, defendiendo los colores del LincoIn, Bournemouth, Blackpool, Middlesbrough y Aston Villa, dónde ha estado las tres últimas temporadas. El atacante fue yendo de menos a más durante su etapa en el club inglés. El internacional de 23 años disputó tan solo once partidos en su primera campaña en la Premier League, a diferencia de los 37 en la 24/25 y la 25/26.

En este sentido, Chelsea y Aston Villa han alcanzado un acuerdo verbal por el fichaje de Morgan Rogers, como ha informado The Athletic. El mismo medio ha avanzado que el club de Stamford Bridge ha pagado un total de 117 millones dólares por su incorporación, rompiendo el mercado sabiendo los gastos que han tenido otros movimientos que han firmado hasta el momento. Además, el jugador inglés, firmará un contrato de 6 + 1 años.

Las ventas y llegadas del Chelsea en este mercado de fichajes

Cabe recordar que el Chelsea ya se ha gastado diez millones por el fichaje de Denner Alves, Geovany Quenda por 52 y Marco Palestra por un total de 57 procedente del Atalanta. Tras no acabar la pasada temporada en puestos de Europa, la entidad inglesa rompe el mercado gastando cifras astronómicas para recomponer la plantilla de Xabi Alonso, que comienza una nueva etapa en el banquillo de Stamford Bridge tras su adiós del Real Madrid.

Sin embargo, el Chelsea ha ingresado una importante cantidad de dinero hasta el momento en cuanto a ventas se refiere. Andrey Santos se fue al Manchester United por más de 56 millones de euros, el Real Madrid pagó 55 por la llegada de Cucurella, el Everton desembolsó un total de 21 por la incorporación de George Tyrique. Además, Xabi Alonso sigue convenciendo a Enzo Fernández, que es pretendido por el conjunto de José Mourinho.