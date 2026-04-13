Morgan Rogers, el nombre del próximo mercado: 100 millones y media Europa tras él

Morgan Rogers irrumpe en el mercado como uno de los fichajes más caros del verano, con varios gigantes europeos tras sus pasos

El nombre de Morgan Rogers se ha convertido en uno de los más codiciados del mercado. El atacante del Aston Villa está firmando una temporada sobresaliente que ha elevado su cotización hasta cifras de auténtico "galáctico". Según diversas informaciones procedentes de Inglaterra, su traspaso podría alcanzar los 100 millones de libras (más de 110 millones de euros) en el próximo mercado veraniego.

Con goles, asistencias y un rendimiento creciente, Rogers ha captado la atención de gigantes como el Paris Saint-Germain, el Manchester United o el Arsenal FC, además del Chelsea FC y el Liverpool FC.

Una progresión meteórica en tiempo récord

La evolución del joven inglés ha sido simplemente espectacular. En apenas dos años, ha pasado de ser una apuesta de futuro a convertirse en uno de los futbolistas más prometedores del fútbol europeo. Su impacto bajo las órdenes de Unai Emery ha sido determinante, consolidándose como una pieza clave en el esquema del equipo.

Sus números en la Premier League respaldan este crecimiento, con aportaciones constantes en ataque que han impulsado al Aston Villa a pelear por puestos de Champions. Este salto de nivel explica el fuerte interés que ha despertado en el mercado internacional.

El Middlesbrough, gran beneficiado en la sombra

Detrás de una posible operación millonaria aparece un claro ganador inesperado: el Middlesbrough FC. El conjunto inglés, que vendió al jugador, se aseguró un 20% de una futura venta, lo que podría traducirse en más de 20 millones de euros si se concreta un traspaso en esas cifras.

Una cantidad muy significativa para un club que apenas pudo disfrutar del futbolista durante unos meses, pero que supo negociar una cláusula estratégica que ahora podría convertirse en un auténtico impulso económico.

El Aston Villa, ante un dilema clave

En Birmingham son conscientes de que retener a su estrella no será sencillo. El Aston Villa necesita asegurar su presencia en la próxima Champions League si quiere tener opciones reales de mantener a Rogers en la plantilla. De lo contrario, la presión de los grandes clubes y las cifras que se manejan podrían hacer inevitable su salida.

Además, el precedente de la venta de Jack Grealish al Manchester City por una cantidad similar refuerza la idea de que el club no descarta operaciones de este calibre.

El Chelsea lo quiere como socio de Cole Palmer

Uno de los equipos que más fuerte está apostando por Rogers es el Chelsea FC. La entidad londinense lo considera una pieza ideal para acompañar a Cole Palmer en un proyecto ofensivo de futuro.

Su versatilidad, capaz de actuar tanto por banda como en posiciones más centradas, encaja perfectamente en los planes del club. Además, desde la dirección deportiva, con figuras como Joe Shields impulsando la operación, existe una clara intención de cerrar su fichaje.

Un futuro marcado por cifras récord

Con apenas 23 años, Morgan Rogers representa el prototipo de futbolista moderno: talento, físico y proyección. Su posible traspaso no solo marcaría uno de los movimientos del verano, sino que también podría convertirse en una de las operaciones más destacadas del mercado europeo.