Tajante discurso de Arbeloa en el Fulham: "Talento sin esfuerzo no significa nada"

El técnico salmantino ya ha impuesto su sello en el Fulham: primeros entrenamientos, dos amistosos en camino y un mensaje claro al vestuario: "Os daré confianza, pero talento sin esfuerzo no significa nada"

Álvaro Arbeloa ya ha tomado las riendas del Fulham. El salmantino ya ha dirigido sus primeros entrenamientos con el equipo inglés con la mirada puesta en el comienzo de la temporada, dónde le espera el estreno en la Premier League ante el Chelsea de Xabi Alonso. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid ya está asentando las bases en la plantilla, sobre todo a través de un discurso que ha publicado el club en redes sociales.

El Fulham ha confirmado dos amistosos hasta el momento, que serán las primeras pruebas de Álvaro Arbeloa en el club inglés. Por un lado, se medirán al Al-Ahli Saudi FC en Portugal el próximo 28 de julio, en el que podría ser el estreno, pese a no ser oficial, del salmantino. Por otro lado, el conjunto de Inglaterra se verá las caras con el Stuttgart de Alemania el 15 de agosto, una semana antes del debut en la Premier League.

Álvaro Arbeloa: "Yo os daré la confianza para que mostréis vuestro talento"

De esta manera, Álvaro Arbeloa se ha dirigido a sus jugadores con un discurso que no ha dejado indiferente a nadie, dejando clara sus intenciones, tal y como ha recogido el Fulham a través de un vídeo en sus redes sociales: "Queremos grandes jugadores, queremos jugadores con personalidad. Yo os daré la confianza para que mostréis vuestro talento, pero talento sin esfuerzo no significa nada, nada. Vamos a ser un equipo que presione arriba".

El nuevo entrenador del Fulham ha sido tajante con los suyos, que afrontarán un comienzo de temporada en la Prenier League enfrentándose al Chelsea, Liverpool, Manchester United y Crystal Palace, entre otros: "Vamos a ser un equipo que juegue duro, vamos a ser un equipo que de lo mejor y que lo de todo hasta el final".

Arbeloa llega al Fulham con las ideas claras

Álvaro Arbeloa llegó al Fulham consicente del reto que le esperaba en Craven Cottage: "Sé que los resultados son muy importantes en la vida y en el fútbol, especialmente para los entrenadores, pero creo que la actitud es lo más importante. No importan las circunstancias, hay que luchar hasta el final. Esa es la mentalidad que mi equipo debe mostrar en cada partido".

No obstante, el técnico del Fulham llega con la presión tras no haber sacado los resultados esperados en el Real Madrid, dónde cayó en Copa del Rey, UEFA Champions League y perdió LaLiga ante el Barcelona: "Tuve mucha suerte porque trabajé con algunos de los mejores entrenadores de Europa y del mundo. Todos eran muy diferentes. No existe una única manera de liderar, pero tienes que ser un líder".

Arbeloa apunta al mercado de fichajes y mira al Real Madrid

Arbeloa, que pone sus ojos en Mastantuono, mira al mercado de fichajes en busca de posibles refuerzos para su primera temporada en el Fulham. Por el momento, el club inglés ha firmado Jonah Kusi Asare procedente del Bayern de Múnich, por un total de seis millones, aunque está participando con el equipo B. Por otro lado, se marcharon diferenes jugadores como Oliver Sanderson, Steven Benda y Terry Ablade.

Cesar Palacios, además, es uno de los nombres que se encuentra encima de la mesa del Fulham, como han informado diferentes medios en España e Inglaterra. Arbeloa le conoce del Real Madrid Castilla, además de contar con su figura la pasada temporada en el primer equipo blanco, por lo que podría ser una opción en este mercado de fichajes, aunque dependerá del plan de José Mourinho, que por su parte asienta sus bases en Valdebebas.