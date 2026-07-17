El Aston Villa de Unai Emery hace oficial el fichaje de Manzambi: los detalles del acuerdo

El club inglés ha roto el mercado con Johan Manzambi, revelación del Mundial 2026 y nuevo fichaje récord por 70 millones. A sus 20 años, el suizo llega tras brillar en Bundesliga y Europa League para ocupar el vacío de Tielemans

El Aston Villa ha confirmado las sospechas en torno al fichaje de Johan Manzambi. El centrocampista viene de ser una de las estrellas de Suiza, que cayeron eliminadas de cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina. En este sentido, el club inglés ha pagado un total de 70 millones de euros por la llegada del ex del Leipzig, por la gran temporada que ha firmado la Bundesliga y la Europa League.

Manzambi se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Aston Villa, que ha roto el mercado con la llegada del internacional con Suiza. El centrocampista ha destacado en el Mundial 2026 con tres goles y dos asistencias. Por ello, Unai Emery ya cuenta con un refuerzo de lujo para su nueva temporada en Inglaterra, dónde disputarán la Premier League al acabar en la cuarta posición con 65 puntos, por delante del Liverpool.

Manzambi llega al Aston Villla tras irrumpir en el Mundial

El nuevo jugador del Aston Villa ha firmado siete goles esta temporada con el Friburgo, entre la Bundesliga y la Europa League, dónde llegaron a la final y cayeron derrotados, precisamente, por el conjunto de Unai Emery. Sin embargo, su irrupción esta campaña le ha permitido entrar en la convocatoria de Suiza, dónde ha sido titular en tres de los cuatro encuentros que ha disputado con su selección en este Mundial 2026.

Además, es el primer traspaso de Manzambi en su carrera profesional. A sus 20 años, el centrocampista ha pasado por las diferentes categorías del Friburgo, hasta llegar al primer equipo en la campaña 2024/2025, dónde fue yendo de menos a más y teniendo mayor protagonismo en los últimos meses. Con ello, el jugador acepta el importante y desafiante reto de jugar en una liga como la Premier League de la mano del Aston Villa de Unai Emery.

Los números de Manzambi y el cambio en el dorsal del Aston Villa

Por otra parte, Manzambi, que ha firmado un contrato de dos temporadas, hasta 2028, llevará el número '44' con el Aston Villa, tal y como ha confirmado el propio club en un comunicado oficial. El suizo se convierte en el primer fichaje del equipo inglés en este mercado, que afronta una apasionante temporada en la Premier League y en la UEFA Champiosn League tras conquistar la Europa League la pasada campaña.

De esta manera, Boubacar Kamara, que llevaba el número '44' la anterior temporada, ha cambiado al '8' de cara a la 2026/2027. Unai Emery encuentra un gran sustituto tras la dura baja de Tielemans, que se marchó recientemente al Manchester United, dejando una gran vacante en el centro del campo del Aston Villa. Por ello, Manzambi apunta a ser titular en el conjunto inglés, que trabaja para cerrar el fichaje de Joao Gomes.

Comunicado del Aston Villa anunciando su fichaje de Johan Manzambi

De esta manera, el Aston Villa ha anunciado el fichaje de Manzambi, una de las revelaciones del Mundial sin duda con Suiza:

El Aston Villa se complace en anunciar el fichaje de Johan Manzambi. El internacional suizo de 20 años, que acaba de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se une al equipo en una transferencia definitiva procedente del SC Freiburg.

Manzambi, una de las promesas más brillantes y talentosas de Europa, fue fundamental en la trayectoria del equipo alemán hasta la final de la UEFA Europa League la temporada pasada, anotando en la semifinal para preparar el encuentro con el Aston Villa en Estambul.

El creativo centrocampista, con 16 partidos internacionales, fue nombrado Jugador Joven de la Temporada de la Europa League la temporada pasada y comenzó su andadura futbolística en las canteras del Servette y del Friburgo.