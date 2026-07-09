El Chelsea de Xabi Alonso ficha a una de las mayores promesas de Europa por 50 millones

El equipo inglés anuncia un refuerzo de lujo para Xabi Alonso, confirmando el fichaje de Geovany Quenda, quién a sus 19 años ya se ha convertido en una estrella en Portugal y al que han seguido clubes como el City, el Liverpool o el FC Barcelona

El mercado de fichajes no para y no dejan de producirse grandes movimientos, especialmente en la Premier League, que están tirando la casa por la ventana con cifras de locura. Ahora es el Chelsea el que confirma un fichaje muy destacado, haciéndose con los servicios de una de las grandes perlas de la nueva generación y dando a Xabi Alonso un refuerzo muy codiciado.

El conjunto inglés ha cerrado la incorporación de Geovany Quenda, de tan sólo 19 años, que ya se ha convertido en un joven talento al que han seguido diferentes clubes a nivel internacional como Manchescer City, Liverpool, PSG, Manchester United y FC Barcelona, entre otros. Por ello, Xabi Alonso ahora cuenta con el que está llamado a ser un talento generacional para comenzar su etapa como DT en la Premier.

El Chelsea confirma el fichaje de Geovany Quenda, la nueva perla de Portugal

Geovany Quenda ha sido elegido como el mejor jugador joven Primeira Liga, competición en la que ha destacado con el Sporting de Portugal, dónde este curso ha levantado tanto la Liga como la Copa de Portugal. Además, también se ha estrenado en la Champions League, anotando dos goles y dos asistencias en los seis partidos disputados en la máxima competición europea de clubes. Durante la temporada en la liga portuguesa ha marcado seis goles y repartido dos asistencias en 32 encuentros.

Por ello, se ha consolidado como uno de los jugadores jóvenes más destacados y es el Chelsea el que se ha hecho con su traspaso, blindándolo hasta 2034. Xabi Alonso ahora cuenta entre sus filas con un extremo derecho que destaca por su polivalencia, por lo que también puede jugar en la banda izquierda, su capacidad de desborde y su efectividad en el uno contra uno.

El dineral que ha pagado el Chelsea por el fichaje de una de las estrellas de la nueva generación

Quenda, a pesar de su juventud, se ha convertido en una de las estrellas portuguesas. De hecho, ha destacado bastante su ausencia en la convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial. Pero regresando a las competiciones de clubes, Geovany Quenda va a estrenarse en una de las ligas más destacadas como es la Premier, y no por un precio barato.

El Chelsea ha pagado 50 millones para llevar a este extremo portugués a Stamford Bridge. Aunque eso sí, el nuevo club de Xabi Alonso no deja de firmar a nuevos jugadores para volver a competir por títulos. Este 9 de julio han anunciado también la incorporación de Jesse Derry, al que fichan por un contrato hasta 2032.