Borja Jiménez ficha por el Al-Ahli de Catar: "Es una gran oportunidad"

Borja Jiménez inicia su aventura en Catar, tras salir del Sporting de Gijón. El Al‑Ahli presenta a su nuevo técnico, que afronta su primera experiencia fuera de Europa con Julian Draxler y Erik Expósito como jugadores destacados

Borja Jiménez ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Al-Ahli de Catar. El técnico ha firmado por una temporada poco más de una temporada de despedirse del Sporting de Gijón. El entrenador de Ávila contaba con el interés de equipos como el Almería, que finalmente se ha decantado por la figura de García Pimienta. Por ello, el abulense comienza una nueva experiencia en su carrera en los banquillos.

De esta manera, el nuevo técnico del Al-Ahli se encontrará con jugadores de la talla de Julian Draxler, que fichó por el equipo de Catar en la temporada 2023/2024 tras su paso por el Benfica, PSG, Wolfsburgo y Schalke. Otro de los futbolistas que tendrá a su disposición Borja Jiménez es Erik Expósito, con pasado en Las Palmas, y sus categorías inferiores, además del Córdoba.

Borja Jiménez: "Una gran oportunidad para ayudar a uno de los clubes más históricos de Catar"

Por su parte, Borja Jiménez se pronunció en sus redes sociales tras hacer oficial su llegada al Al-Ahli: "Un nuevo desafío. Muy orgulloso de anunciar que he firmado con Al Ahli SC. Una gran oportunidad para explorar una nueva competición y ayudar a uno de los clubes más históricos de Qatar a seguir progresando y elevando su nivel". El técnico agradece la propuesta en la que es su primera experiencia fuera de Europa.

El técnico español ha concluido su mensaje expresando su "sincera gratitud a la dirección y a todos los involucrados por depositar su confianza en mí y en mi personal. Estamos listos para empezar a correr y dar lo mejor a este proyecto. ¡Vamos!". Borja Jiménez cuenta con el reto de mejorar los datos que dejó Ali Younes en la liga de Catar la pasada campaña, acabando en la novena posición conn 26 puntos, muy cerca del descenso.

Al‑Ahli le da la bienvenida a Borja Jiménez y confía en su liderazgo tras su salida del Sporting

El Al-Ahli ha querido celebrar el fichaje de Borja Jiménez con un breve mensaje en redes sociales: "Bienvenido Borja. ¡Estamos encantados de que te unas! Esperamos tu liderazgo, dedicación y el impacto positivo que harás. ¡Brindamos por lograr grandes cosas juntos! ¡VAMOS!". El conjunto catarí apostó por el español tras anunciar su salida del Sporting, pese a que le quedaba un año más de contrato .

Borja Jiménez dirigirá a su décimo equipo como entrenador, tras la firma con el Al-Ahli. Anteriormente, el técnico de Ávila ha pasado por las filas del Real Valladolid B, CD Izarra, Bouzas, Mirández, Asteras Tripoli, Cartagena, Deportivo, CD Leganés y, por último, Real Sporting. Con los rojiblancos, sin embargo, ha acabado en la décima posición en la que ha sido su única temporada en el club de El Molinón.

Borja Jiménez conoce a sus nuevos jugadores y Larcamón toma el relevo en el Sporting

Borja Jiménez ya ha podido conocer a sus jugadores y dirigir una sesión con ellos, como ha publicado el propio Al-Ahli en diferentes imágenes. El técnico de Ávila ya se pone manos a la obra junto con su staff técnico con el foco puesto en la próxima temporada y con el reto de lograr los mismos datos que en sus primeros meses en el Sporting de Gijón, pese a que el resultado final no ha sido el que se esperase en El Molinón.

Poco después de la salida de Borja Jiménez, anunciada el pasado ocho de mayo, del Sporting de Gijón, el club se puso manos a la obra y el día 26 del mismo mes anunció al nuevo dirigente del banquillo de El Molinón: Nicolás Ricardo Larcamón Vallejo, que firma hasta junio de 2027. El técnico argentino es un perfil diferente al entrenador del Al-Ahli, pero con la ilusión de poder llevar al club a la máxima categoría del fútbol español.