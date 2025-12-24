El dato que confirma el acierto en el fichaje de Borja Jiménez por el Sporting de Gijón

El club del Molinón sería el segundo mejor equipo de LaLiga Hypermotion desde que llegó el ex del Leganés, igualado a puntos con el Racing de Santander

El Sporting de Gijón cerró el 2025 con un triunfo por la mínima en Butarque ante el Leganés. Los asturianos firmaban así su tercera victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion y seguían estando en disposición de pelear por el play off de ascenso a Primera. Esta victoria tuvo muchos componentes emocionales, especialmente para el entrenador del Sporting de Gijón, Borja Jiménez.

El entrenador del cuadro asturiano regresaba a su casa, a Butarque y la emoción afloró cuando la afición del Leganés coreó su nombre. En el Leganés no olvidan lo que Borja Jiménez les dio, el ascenso a Primera entre otras cosas, y así se lo hizo saber.

El Sporting de Gijón de Borja Jiménez

Más allá de este punto sentimental en la última victoria del Sporting de Gijón en 2025, el cuadro del Molinón ha realizado unos dos últimos meses y medios de competición extraordinarios. Ahora, con el fútbol de Segunda finiquitado hasta 2026, es momento de ver con perspectiva cómo está el Sporting de Gijón en una clasificación virtual en la que solo se cuentan los partidos que ha dirigido Borja Jiménez.

Borja Jiménez llegó al Sporting de Gijón en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion y el cambio en relación a Asier Garitano fue radical respecto a los resultados. El Sporting de Gijón sumó cuatro triunfos consecutivos (uno de ellos de Copa del Rey). Después llegó el momento de más dudas para el Sporting de Gijón con cinco partidos en los que los que los asturianos solo pudieron sumar tres empates además de dos derrotas.

La Copa del Rey como impulso para la Liga

Después de esa mala racha llegó la segunda ronda de Copa del Rey y con ella un triunfo sanador ante el Mirandés en Mendizorroza al que le siguieron dos victorias más en Liga ante Real Sociedad B y Granada, equipos que en el momento en el que llegó Borja Jiménez eran rivales directos por la permanencia pero que a día de hoy están en 'otra liga'.

En dieciseisavos de final, el Sporting de Gijón pecó de 'novato' ante el Valencia y los de Corberán aprovecharon el despiste local para adelantarse en el Molinón y terminar ganando por un cómodo 0-2. Borja Jiménez habló en rueda de prensa sobre el buen partido de los suyos pero con la mala fortuna que ante un equipo de Primera es letal. El último triunfo ante el Leganés ha marcado los primeros 18 partidos de Borja Jiménez al frente del Sporting de Gijón con un saldo de ocho triunfos, tres empates, tres derrotas, 15 goles a favor y once en contra.

La clasificación del Sporting de Gijón de Borja Jiménez

El Sporting de Gijón puede presumir de la mano de Borja Jiménez ya que los asturianos serían el segundo clasificado de LaLiga Hypermotion si se tuviesen en cuenta solo las 11 jornadas que el ex del Leganés ha estado al frente del equipo. El Sporting de Gijón sumaría 21 puntos, los mismos que el Racing de Santander, pero los asturianos estarían en la segunda plaza por la diferencia de goles que en el caso de los cántabros es de +8 por el +3 de los asturianos.

Por detrás estarían Almería, Las Palmas y Castellón con 20. Por lo tanto, todo hace indicar que si el Sporting de Gijón mantiene este buen ritmo, el 2026 puede ser el año que vea al Molinón peleando por regresar a Primera tras varias campañas en el fútbol de plata.