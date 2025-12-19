El Sporting apunta alto: Brian Oliván, nuevo refuerzo para la segunda vuelta

El Sporting de Gijón oficializa la llegada de Brian Oliván, primer refuerzo de invierno para fortalecer la defensa y sumar experiencia al equipo rojiblanco

El Real Sporting de Gijón ha cerrado su primer fichaje para la segunda parte de la temporada con la incorporación oficial de Brian Oliván. El lateral izquierdo catalán ya se ha unido al grupo en Mareo, participando en su primer entrenamiento bajo las órdenes de Borja Jiménez, y estará disponible para los próximos compromisos del equipo rojiblanco.

El club asturiano confirmó este jueves mediante un comunicado que Oliván firma hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar su contrato un año más si el Sporting logra el ascenso a Primera División.

Experiencia y trayectoria del lateral catalán

Brian Oliván Herrero, nacido en Barcelona el 1 de abril de 1994, se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Su carrera incluye experiencia en el fútbol español y en el extranjero, con pasos por el Sporting de Braga y el CSKA de Sofía.

En España ha defendido los colores de Valladolid, Cádiz, Girona, Mallorca y Espanyol, acumulando 75 partidos en Primera División y 137 en Segunda, sumando un total de 238 encuentros en estas categorías a lo largo de una década como profesional.

Oliván llega como agente libre tras no renovar con el Espanyol y no encontrar equipo en el último mercado de verano. Su último partido oficial fue el pasado 25 de enero, en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla.

Refuerzo estratégico de cara al mercado invernal

El Sporting ya trabaja en una nueva incorporación para el próximo mercado de invierno, que abrirá el 2 de enero. El objetivo principal es sumar un delantero con capacidad goleadora que refuerce el ataque del equipo. Los nombres que manejan los técnicos sportinguistas son Urko Izeta (Athletic) y Álex Rubio (Villarreal B), a quienes se les ha seguido la pista desde verano, sin éxito por las condiciones económicas.

Con la llegada de Oliván, el Sporting cumple uno de los objetivos pendientes del pasado verano y abre el camino para futuras incorporaciones que potencien la plantilla.

Lista de convocados y próximos partidos

El equipo gijonés se prepara ya para su duelo de liga ante el CD Leganés, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga Hypermotion, que se disputará este sábado en el estadio de Butarque a las 18:30 horas.

Borja Jiménez ofreció la lista de convocados tras el último entrenamiento, destacando la novedad de Brian Oliván y los retornos de Jonathan Dubasin y César Gelabert, ausentes en Copa por precaución. También regresan Justin Smith y Lucas Perrin tras cumplir sanción. Las únicas ausencias confirmadas son Mamadou Loum por lesión y Yann Kembo por decisión técnica. Además, se incluye al centrocampista Manu Rodríguez, procedente del Sporting Atlético.

Gestión deportiva y planificación de plantilla

Con José Riestra como nuevo presidente ejecutivo, el club avanza en la planificación de la plantilla y mantiene contacto directo con Borja Jiménez para definir las necesidades de cara al mercado de invierno. La incorporación de Oliván refuerza la defensa y aporta experiencia y solvencia a un equipo que busca consolidarse en la parte alta de la clasificación y aspirar al ascenso.

El Sporting encara la segunda vuelta con un plantel más competitivo, con jugadores que ya han debutado en Primera y Segunda División, y la mirada puesta en reforzar las posiciones clave para mantener la ilusión rojiblanca viva.