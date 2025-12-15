El Sporting de Gijón cierra el fichaje de un lateral izquierdo

El conjunto asturiano, según ha adelantado Ángel García de Cazurreando, habría cerrado la llegada de Brian Oliván, que llevaba sin equipo desde que cerró su etapa el pasado mes de junio en el Espanyol

El mercado de fichajes de invierno no comenzará hasta el próximo 1 de enero. Será con el año nuevo cuando los equipos se remanguen, si no lo han hecho ya, para tratar de darle a sus plantillas un plus de cara a la segunda mitad de la temporada. En el caso de LaLiga Hypermotion, esta segunda mitad será más larga que la primera porque en en fútbol de plata son 42 las jornadas más el play off de ascenso.

En ese play off de ascenso a Primera está ahora mismo metido el Sporting de Gijón de Borja Jiménez. El cuadro asturiano ya sabe lo que es estar en esta tesitura, sin ir más lejos, la vivió el pasado curso de la mano de Rubén Albés. Finalmente el equipo cayó en un tramo decisivo como el final y terminó peleando por evitar el descenso con Asier Garitano.

El Sporting de Gijón, para que no pase lo de la pasada temporada, se está moviendo ya para que Borja Jiménez tenga mimbres suficientes para seguir teniendo un equipo que compita por estar, al menos, entre los seis primeros de la tabla. Según ha informado Ángel García de Cazurreando, periodista especializado en el mercado de Segunda división, el Sporting de Gijón habría cerrado la llegada de Brian Oliván.

El Sporting de Gijón cierra su primer fichaje de invierno

El Sporting de Gijón se habría ahorrado el tener que llegar a un acuerdo con un equipo ya que Brian Oliván estaba sin equipo desde el pasado 30 de junio que terminó su vinculación con el Espanyol. El jugador de 31 años firma hasta el final de esta campaña y tendrá opción a una temporada más siempre y cuando los de Borja Jiménez consigan el ansiado ascenso a Primera.

En el cuadro perico, Brian Oliván pasó las tres últimas temporadas en las que jugó un total de 89 encuentros entre Liga y Copa del Rey. Su mejor temporada en el Espanyol en lo que a números se refiere fue la 2022/23 en la que marcó un gol y repartió 10 asistencias en Liga. Brian Oliván también pasó por las filas de Mallorca, Girona, Cádiz y Real Valladolid.

Borja Jiménez sigue con su idea de cara al mercado de fichajes

Precisamente este mismo lunes, Borja Jiménez hablaba sobre el mercado de fichajes en la previa del duelo ante el Valencia de Copa del Rey. El técnico apuntaba a que las necesidades del equipo no podían cambiar por los resultados del final de 2025: "Las expectativas siguen siendo las mismas. Las necesidades de cara al mercado no pueden cambiar por los resultados. Nos quedan dos partidos para ese mercado de fichajes y con los futbolistas que tenemos los afrontaremos. Hay tiempo para ir tomando decisiones. Fue una reunión muy positiva".

Estos movimientos de mercado del Sporting de Gijón llevan a pensar que los asturianos quieren subir este año a Primera y no tener que esperar al próximo como ha referido en alguna ocasión Borja Jiménez, la última este lunes: "El discurso del ascenso va en sintonía con el mío, sigo pensando que estaremos cerca de ello, estoy convencido, y tenemos que estar en disposición de lograrlo ya sea este año o el próximo. El objetivo para mí y los futbolistas son los 50 puntos y conseguir lo que sea a partir de ahí. Con los resultados malos no debíamos pensar en que íbamos a descender ni con los buenos en ganar la liga".