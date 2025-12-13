El Sporting de Gijón ya trabaja en una renovación importante

El jugador del Sporting de Gijón, Eric Cubelo está teniendo un gran rendimiento con el equipo cántabro y desde propio club existe la intención de renovarlo ya que finaliza contrato el próximo 30 de junio

El Sporting de Gijón se muestra ambicioso esta temporada y mirar hacia arriba tras un comienzo de temporada irregular si es una opción. En este contexto, las renovaciones y los fichajes pueden ser elementos clave para determinar cual será el objetivo del equipo y es que en el apartado sobre aumentar la vinculación de los contratos está un jugador que ha ido de menos a más, se trata de Eric Cubelo.

La evolución de Eric Cubelo

Lo cierto es que la situación con el mencionado jugador ha dado un giro importante y de manera progresiva ha pasado de tener un rol secundario a afianzarse en el once titular de Borja Jiménez en las últimas jornadas. Precisamente este tema se ha convertido en un arma de doble filo para el conjunto asturiano más que nada porque en el mejor momento del jugador ha llegado el mercado de fichajes, el cual puede determinar el fin del etapa del jugador en las filas del Sporting y eso se se debe a que el jugador finaliza contrato el próximo 30 de junio.

El jugador ha dado un paso al frente dentro de la defensa en las últimas semanas sin aprovechar ninguna sanción o lesión sino que simplemente le ha ganado la partida a uno de sus competidores por el puesto, Pablo Vázquez que bajo el mando de Borja Jiménez ha perdido peso en el equipo en detrimento de Cubelo.

El fin de contrato de Eric Cubelo

Lo cierto es que la intención de tanto el club como el jugador permanezca como mínimo hasta final de temporada pero la cosa es que en enero, en el mercado invernal, puede negociar su futuro con un nuevo club. Ante esta situación, la única manera que tiene el Sporting de asegurar la continuidad del jugador es ampliando su vinculación a través de una renovación.

Más protagonismo para Cubelo

El defensa había sumado un total apenas 30 minutos de juego en las dos primeras jornadas del campeonato, con Asier Garitano en el banquillo, saliendo en los últimos compases ante Córdoba y Ceuta. Entre medias, una lesión muscular que le hizo estar apartado de los terrenos de juego. Desde la llegada de Borja Jiménez y su participación en la partidos de Copa del Rey. De ser una alternativa ha pasado a ser un pieza fundamental en los esquemas del mencionado entrenador, de ahí a que haya intención por parte del club en renovarle. Así pues, el ex de Las Palmas es una opción a tener en cuenta.