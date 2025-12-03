Emilio de Dios sueña con dos grandes entrenadores si volviera al Sporting de Gijón

El ex directivo del Sporting de Gijón, Emilio de Dios ha comparecido en una entrevista donde tiene la ilusión por apostar por dos entrenadores con un gran bagaje en el mundo del fútbol como son Luis Enrique o Marcelino García Toral: "Llamaría a Marcelino o Luis Enrique, dirán que estoy tarado, pero hay que intentarlo"

El Sporting de Gijón se encuentra en una situación donde quiere mirar hacia arriba a la vez que se medirá al Mirandés en la Copa del Rey y en este momento, el ex directivo del equipo rojiblanco, Emilio de Dios ha comparecido en una entrevista con el periodista Senén Morán en su canal de Youtube. En ella ha querido mojarse sobre varios temas entre los que destaca cual sería una de las decisiones más ilusionante si alguna vez volvería al equipo asturiano, cosa que le haría ilusión

Marcelino y Luis Enrique, los fichajes soñados por Emilio de Dios

Uno de los temas que se ha querido referir es el de una supuesta vuelta al equipo rojiblanco donde se ha pronunciado sobre la vuelta de varias glorias como podía haber sido de la David Villa y en lo referente a entrenadores, apostar por entrenadores contrastados en la élite del fútbol como son Marcelino García Toral o Luis Enrique. "Se tienen que dar circunstancias para una vuelta como la de Villa al Sporting. Al Sevilla vuelve Jesús Navas con un reconocimiento externo impresionante, un riesgo muy grande para él, pero la situación del Sevilla no es comparable a lo que tuvo el Sporting para que Villa pensase que podía estar aquí. No sé, no estuve aquí para analizarlo. Yo tengo un punto de osadía y en su momento si estuviera en el Sporting hubiera llamado a Villa, como ahora llamaría a Marcelino o a Luis Enrique. Me dirán que no, pero querría lo mejor. No quedas mal haciéndolo. Me dirán que estaría tarado, bueno, hay que intentarlo. Preciado venía de estar en el Racing en Primera..."

Emilio de Dios sobre una hipotética vuelta al Sporting

Sobre si en el futuro tuviera la oportunidad de regresar al equipo asturiano fue uno de los temas que surgió. Sobre esto tuvo palabras. "Si mañana me llama el Sporting lo primero que haría sería despertar del sueño, primero de todo porque la propiedad ahora del club funciona de una manera y es evidente que no quieren un director deportivo. Desde fuera, lo que parece que quieren es que sea su organización la que lleve el club. Si se hiciese, hablaríamos para ver qué es lo que quieren ellos y qué puedo ofrecer yo, que es mi experiencia como director deportivo y secretario técnico. No es sencillo reunir esos dos requisitos para ayudar a un club y más si es el club de tu vida, como es el caso"