Jesús Navas desvela su jugador favorito y su mayor duelo futbolístico

Durante su visita a la redacción de ESTADIO Deportivo y su participación en el programa 'Tu Bienestar', Jesús Navas desveló cuáles son sus futbolistas favoritos de todos los tiempos

Durante su visita al programa 'Tu Bienestar', Jesús Navas contó varias anécdotas de su carrera deportiva, así como algunas confesiones sobre sus gustos en torno al fútbol. Por ejemplo, Navas desveló su jugador favorito desde la infancia, destacando al portugués Luis Figo, ya que "jugaba pegado a la banda" y el de Los Palacios ha vivido "toda su vida en la banda".

En cuanto a su jugador favorito dentro del Sevilla FC, Jesús Navas lo tiene claro. La leyenda sevillista se queda con Frédéric Kanouté, con el que además guarda una estrecha relación personal.

Sobre su mayor contrincante, el duelo que más le ha gustado vivir dentro de un terreno de juego, Navas escogió sus muchos enfrentamientos contra Roberto Carlos. "Era un duelo increíble porque tenía velocidad también y cada vez que nos enfrentábamos era una maravilla. Era complicado ese duelo". De hecho, Navas recordó que el brasileño le ha mencionado en alguna ocasión, durante algún documental o entrevista.

LA ÚNICA MALA PATADA DE ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, siendo recordado por su potencia y por ser un futbolista muy limpio, al que se le recuerdan muy pocas malas entradas. De hecho, la peor entrada de su carrera la sufrió Jesús Navas, con el que Roberto Carlos tuvo pesadillas. "Es uno de los jugadores que más me ha costado marcar; nunca sabías por dónde iba a salir. Me mentalizaba mucho antes de empezar el partido", llegó a decir el brasileño sobre el futbolista del Sevilla FC.

El 14 de mayo de 2005, en el partido correspondiente a la jornada 36 en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla FC y el Real Madrid, Jesús Navas fue un dolor de cabeza para la defensa madridista; tanto fue así que Roberto Carlos hizo ese día una de las entradas más duras de toda su carrera. "Yo creo que en mi historia en el fútbol, que jugué 27 años, la única patada que conseguí dar fuera del campo fue a él. Le toqué y ya estaba fuera del campo. Si no hago la falta se iba directo a la portería", reconoció hace no mucho el brasileño en el documental 'Sobran las palabras' de Sevilla FC+.