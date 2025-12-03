Borja Jiménez cambia de opinión en el Sporting de Gijón

El técnico de los asturianos declaraba el pasado 27 de noviembre que "el mensaje son los 50 puntos" en relación al objetivo en El Molinón. Este pasado martes, en la previa de Copa del Rey ante el Mirandés se mostró más valiente para hablar de la "quinta o sexta plaza"

Parece que Borja Jiménez sabe que el Sporting de Gijón tiene nivel para estar peleando por puestos de play off. De momento, este pensamiento no se está viendo materializado en la clasificación, donde los asturianos ocupan la undécima plaza con 21 puntos y están a cuatro del Castellón, que ahora mismo marca los puestos de play off.

Hace algunos días, concretamente el 27 de noviembre en la previa del duelo entre el Sporting y el Andorra, Borja Jiménez habló de los 50 puntos como el primer objetivo de los asturianos para después, poder aspirar a todo: "En mi presentación también hablo de 50 puntos. El discurso es parecido. Llegamos al equipo con nueve puntos. Lo dije desde el primer día, que teníamos que ser ambiciosos. Dije que en estos dos años estaríamos en disposición de pelear por el ascenso, pero el mensaje son los 50 puntos. Y poder aspirar a todo una vez los tengamos".

Este pasado martes, en la previa de Copa del Rey ante el Mirandés, Borja Jiménez fue más allá, quizás sabedor de que los asturianos estuvieron en puestos de play off el pasado curso pero que terminaron condenados a pelear por la permanencia en el tramo final.

Borja Jiménez habló de la quinta o sexta plaza, es decir, de estar en el play off de ascenso a Primera: "Queremos que el Sporting se estabilice y puede pelear por esa quinta o sexta plaza, que creo que son las que van a quedar más abiertas. Ojalá podamos".

La prioridad del Sporting de Gijón es la Liga

No dejó lugar a dudas Borja Jiménez cuando fue cuestionado sobre la prioridad, si Liga o Copa del Rey: "Queremos volver a jugar, aunque tenemos claro que nuestra prioridad es la liga", añadiendo que la Copa era importante para ver a jugadores menos habituales, incluso alguno del filial: "Queremos que chicos del filial, incluso algún juvenil, puedan participar porque tenemos jugadores que arrastran molestias y una importante carga de minutos. Además, el próximo partido de liga coincide con un rival que no tiene partido de Copa y estará más descansado".

El reencuentro con el Mirandés

El Sporting de Gijón se vuelve a ver las caras con el Mirandés tras enfrentarse el pasado 7 de noviembre. En el banquillo del Mirandés estará Antxon Muneta pero no como técnico principal sino como ayudante de Jesús Galván. Borja Jiménez espera un partido diferente: "El contexto es diferente, sobre todo porque la Copa nos gusta, pero a nivel de futbolistas profesionales tenemos una plantilla bastante más corta que el Mirandés y tendremos que utilizar gente del filial que nos van a ayudar. Confiamos mucho en el producto de Mareo y ésta va a ser una gran oportunidad para ellos para mostrar su talento, aunque haya mucha diferencia entre Tercera RFEF y Segunda".

Secreto en torno al mercado de fichajes en el Sporting de Gijón

Por último, Borja Jiménez confesó que el Sporting de Gijón tratará de reforzarse en el mercado de fichajes pero dejó claro que no dará pistas sobre las posiciones que buscarán: "Intentaremos reforzarnos con buenos futbolistas, pero las posiciones no las voy a decir para no dar pistas a los rivales. Se nos ha juntado ahora varias lesiones y nos hace creer que la plantilla es más corta por eso. Es una sensación. A ver qué nos depara el mercado cuando llegue su momento".