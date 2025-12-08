Antoñito Cordero tiene otro pretendiente en LaLiga Hypermotion

El Sporting de Gijón llega con ilusión al mercado de fichajes con una propuesta ambiciosa de cara a los refuerzos donde tiene en su agenda al jugador del Newcastle, Antoñito Cordero

El Sporting de Gijón logró este domingo una importante victoria en un estadio hasta ahora inexpugnable como es Anoeta donde la Real Sociedad B no había caído hasta esta jornada donde los asturianos fueron los verdugos. Así pues, estos tres puntos le sirven al equipo gijonés para mirar hacia arriba y para ello, el equipo pretende reforzar alguna que otra línea en el mercado de inverno, sobre todo el medio centro y el ataque con un fichaje que conoce a la perfección la categoría como es Antoñito Cordero.

El Sporting, con una idea clara sobre el mercado

Fue el propio entrenador de los rojiblancos al término del partido quien dio a entender que se está trabajando en nuevas incorporaciones de cara al mercado invernal donde reluce el nombre del mencionado futbolista. Estas fueron sus palabras donde afirma que la dirección deportiva se encuentra manos a la obra. "Los que puedan venir los recibiremos con los brazos abiertos. El club trabaja en esas incorporaciones". La dirección deportiva ya trabaja en consonancia con el entrenador con el objetivo de encontrar nuevos perfiles que se adapten a las pretensiones y esto puede variar con el paso del tiempo. El área deportiva recaba informes de cuatro demarcaciones: delantero, extremo, central y lateral izquierdo. Pero todo depende de las salidas y de lo que pueda suceder en este mes.

Antoñito Cordero gusta mucho en el Sporting

En este apartado de fichajes, el diario La Nueva España ha apuntado que Antoñito Cordero es uno de los objetivos de los rojiblancos aunque hay que tener en cuenta la competencia que tiene con otro equipo interesado de la misma liga como es el Deportivo de La Coruña. Actualmente, el jerezano no está gozando de oportunidades en el Westerlo. El atacante está cedido por el Newcastle tras ser fichado al final de la temporada pasada al acabar con contrato con el Málaga y dentro de las pretensiones del club inglés está que el joven jugador vaya cogiendo protagonismo en forma de minutos.

En este contexto en el que se presupone que su supuesto fichaje sería una tarea complicada, en las oficinas han preguntado por situación del jugador y lo más seguro es que el futbolista no continúe su cesión en el equipo belga a partir del mes de enero. A fin de cuentas, fue en LaLiga Hypermotion donde ofreció su mejor versión la pasada campaña. Además de la competencia del equipo coruñés, es de suponer que otro equipos querrán hacerse con los servicios