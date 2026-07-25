El Manchester City deja la puerta abierta al futuro de Grealish: "De momento está aquí"

El técnico del Manchester City admitió su cercanía con el inglés: "Desde que me fui, hemos seguido en contacto", aunque no ha confirmado su continuidad ante un mercado de fichajes en el que podría volver a salir en escena

El futuro de Jack Grealish vuelve a ser una incógnita en el mercado de fichajes. Con Pep Guardiola al frente, se tomó la decisión de que el jugador inglés se marchase cedido al Everton, con el que no ha tenido mucho protagonismo debido a una operación en el pie. Por ello, Enzo Maresca, nuevo entrenador del Manchester City, ha querido hablar de la figura del centrocampista y sus opciones de quedarse en el equipo esta temporada.

Grealish cuenta con contrato en el Manchester City hasta junio de 2027, por lo que Enzo Maresca ha sido claro hablando del futuro del centrocampista: "De momento está aquí". Por ello, se puede esperar que el inglés forme parte de la plantilla 'citizen', aunque un nuevo interés del Everton u otro equipo podría cambiar los planes en este mercado de fichajes, centrados principalmente en la posible e importante salida de Rodri.

Jack Grealish, una incógnita por decidir en el Manchester City

El mercado de fichajes sigue su curso y el Manchester City podría planear movimientos en los próximos días o semanas. Un nombre del que se podría hablar es el de Jack Grealish. El inglés viene de jugar cedido en el Everton la pasada campaña, dónde ha disputado 22 partidos y ha repartido seis asistencias, además de anotar dos goles. Sin embargo, una lesión a comienzos de año le dejó fuera del césped toda la segunda vuelta.

De esta manera, Jack Grealish lleva sin disputar un partido oficial desde el pasado 18 de enero, en el encuentro contra el Aston Villa de Unai Emery. Por ello, su disponibilidad y su regreso al terreno de juego puede ser un problema para Enzo Maresca, al igual que para el propio Manchester City en caso de querer buscarle una salida. Por el momento, el jugador se centra en poder volver lo antes posible y vestirse de corto.

Enzo Maresca: "Desde que me fui, he seguido en contacto con Grealish"

Por ello, Enzo Maresca ha querido despejar las dudas y comentar sus sensaciones con el futuro de Jack Grealish: "Jack, ahora mismo está aquí. Es jugador del Man City. Siempre he dicho que, en cualquier club al que llegue, mi deber es entrenar a los futbolistas que están en el club. Jack, ahora mismo está aquí. Tengo una buena relación con Jack. Desde que me fui, hemos seguido en contacto".

Además, el entrenador del Manchester City siguió destacando la calidad humana de Jack Grealish, aunque Enzo Maresca mantiene abierta la puerta sobre su futuro, sin confirmar si se quedará o si saldrá en este mercado de fichajes en busca de una nueva cesión: "Y la razón es que tiene un gran corazón y es un tipo muy buena gente. Veremos qué pasa".

Enzo Maresca: "Pep es el mejor entrenador del mundo de los últimos 20 o 25 años"

Por otra parte, Enzo Maresca comentó sus sensaciones en sus primeros días al frente del Manchester City, que viene de presentar a Elliot Anderson: "En primer lugar, tengo que decir que es un privilegio. He dicho muchas veces que considero a Pep probablemente el mejor entrenador del mundo en los últimos 20 o 25 años. Pero, repito, es un reto. Es agradable. Es un privilegio".

El Manchester City sigue con la puesta a punto de cara a la siguiente temporada, con partidos amistosos ya confirmados. Por un lado, los de Enzo Maresca se estrenarán el próximo sábado en el duelo frente al Inter de Milán, cuatro días antes de verse las caras con el K-League Stars. Por último, el equipo inglés medirá sus fuerzas con el Atlético de Madrid, para llegar en plena forma a la final de la Community Shield, ante el Arsenal.