El Manchester City blinda el proyecto de Maresca: renovaciones de Foden, Gvardiol, Doku y Khusanov

El técnico italiano comienza su etapa en el Etihad con varias renovaciones, donde el inglés y el croata ya han firmado, el extremo belga ha aprobado toda la documentación y el central uzbeko será el siguiente en asegurar su futuro en Manchester

El Manchester City no está esperando a que aparezcan ofertas para proteger a sus futbolistas más importantes. Después de renovar a Phil Foden, la dirección deportiva ha cerrado la continuidad de Josko Gvardiol y Jeremy Doku, mientras prepara la firma de Abdukodir Khusanov.

Los tres acuerdos alcanzarán, previsiblemente, el verano de 2031. El movimiento permite a Enzo Maresca iniciar su proyecto con una defensa joven, uno de los extremos más desequilibrantes de la Premier y buena parte de la columna vertebral del equipo asegurados a largo plazo.

Gvardiol ya ha firmado su nuevo contrato con el Manchester City

Según adelanta Fabrizio Romano, Josko Gvardiol ya ha firmado la ampliación preparada por el Manchester City. El acuerdo todavía debe ser anunciado oficialmente, pero comprometerá al internacional croata durante cinco temporadas y mejorará las condiciones del contrato que terminaba inicialmente en 2028.

La renovación despeja definitivamente las dudas que aparecieron durante las últimas semanas. Real Madrid, Bayern de Múnich y otros grandes clubes europeos habían seguido la situación de un defensa capaz de actuar tanto en el centro de la zaga como en el lateral izquierdo, pero el City nunca tuvo intención de facilitar su salida.

Gvardiol llegó desde el RB Leipzig en 2023 mediante una operación cercana a los 77 millones de libras, la mayor inversión defensiva realizada por la entidad inglesa. Desde entonces ha disputado 122 partidos, ha marcado 13 goles y fue elegido mejor jugador del equipo durante la temporada 2024/25.

Su última campaña estuvo condicionada por una fractura en la pierna que lo mantuvo fuera durante buena parte del segundo tramo. En su ausencia, Marc Guéhi y Khusanov ganaron protagonismo como centrales, mientras Nico O’Reilly se asentaba en el costado izquierdo. Lejos de debilitar su posición, el City ha respondido asegurando su futuro hasta 2031.

Jeremy Doku firma después de completar su mejor temporada

El proceso de Jeremy Doku se encuentra igualmente encarrilado. El extremo belga ya ha aprobado todos los documentos de su nuevo contrato y solo falta completar los últimos trámites antes de que el club comunique una ampliación que también alcanzará 2031.

La decisión llega después de la temporada más productiva de su carrera. Doku terminó el curso 2025/26 con ocho goles y 14 asistencias en 47 encuentros entre todas las competiciones, participando directamente en 22 tantos y siendo importante en las conquistas de la FA Cup y la Copa de la Liga.

Sus registros en la Premier también reflejan una mayor continuidad. Participó en 30 jornadas, firmó cinco goles y otros cinco pases decisivos y consolidó un papel que ya no se limita al de revulsivo para los últimos minutos.

La renovación premia esa evolución y garantiza a Maresca un perfil difícil de encontrar en el mercado. Doku ofrece amplitud, aceleración y capacidad para superar rivales en estático, cualidades especialmente valiosas para un equipo que habitualmente debe atacar frente a defensas replegadas.

El belga llegó procedente del Rennes en 2023 con un contrato que finalizaba en 2028. La ampliación añadirá tres años a aquella vinculación y lo mantendrá en Manchester durante la etapa que debería reunir su madurez física con una producción ofensiva cada vez mayor.

Khusanov será el siguiente en pasar por las oficinas del Etihad

Abdukodir Khusanov completa la operación de blindaje. El central uzbeko ha aceptado los términos ofrecidos y será el próximo futbolista en firmar una ampliación de cinco temporadas, de acuerdo con la información publicada inicialmente por Sam Lee.

Su contrato original, firmado cuando llegó desde el Lens en enero de 2025, concluía en 2029. El nuevo acuerdo ampliará el vínculo hasta 2031 y reflejará el crecimiento de un defensor que ya participó en 21 encuentros de la última Premier.

Khusanov aterrizó en Inglaterra como una apuesta de futuro, pero necesitó poco tiempo para entrar en la rotación. Su velocidad para corregir, agresividad en los duelos y capacidad para defender lejos del área le han permitido ganar terreno dentro de una línea defensiva sometida a numerosos cambios.

La marcha de John Stones y las dudas existentes alrededor de otros veteranos han elevado aún más su importancia. El City proyecta una zaga en la que Khusanov y Gvardiol pueden permanecer juntos durante buena parte de la próxima década, acompañados por otros futbolistas jóvenes como Guéhi, O’Reilly o Vitor Reis.

Foden abrió una cadena de renovaciones para la era Maresca

Las tres operaciones no aparecen de forma aislada. Phil Foden fue el primero en firmar un nuevo contrato durante esta semana, ampliando oficialmente su relación con el Manchester City hasta 2030. El canterano suma 411 partidos, 131 goles y 20 títulos con el primer equipo desde su debut en 2017.

La continuidad de Foden, Gvardiol, Doku y Khusanov permite dibujar una base reconocible para Enzo Maresca. El nuevo entrenador recibe cuatro jugadores comprendidos entre los 22 y los 26 años, con experiencia en partidos de máxima exigencia y margen para seguir creciendo.

Al mismo tiempo, el club ha realizado la mayor inversión de su historia para incorporar a Elliot Anderson. El centrocampista inglés ha firmado por cinco temporadas después de abandonar el Nottingham Forest en una operación valorada en unos 116 millones de libras, alrededor de 135 millones de euros.

El City ficha talento y evita que su núcleo llegue al mercado

La planificación muestra una doble estrategia. Por una parte, el Manchester City está realizando inversiones extraordinarias para renovar su plantilla; por otra, impide que sus jugadores jóvenes más cotizados se acerquen a los últimos años de contrato.

Gvardiol protege el eje defensivo, Khusanov asegura continuidad y velocidad en la zaga, Doku conserva el desequilibrio en banda y Foden representa el vínculo entre la etapa más exitosa del club y el proyecto que ahora comienza.

Los anuncios institucionales de Gvardiol, Doku y Khusanov todavía están pendientes, pero los acuerdos ya se encuentran cerrados o en su fase documental definitiva. El City ha decidido no esperar al desarrollo de la temporada: antes del primer partido oficial, Maresca tendrá aseguradas hasta 2031 varias de las piezas sobre las que debe construir su nuevo equipo.