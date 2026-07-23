Bruno Guimarães fuerza su salida al Arsenal mientras el Newcastle exige 93 millones

El brasileño ha comunicado que quiere salir rumbo al equipo de Mikel Arteta, que habría enviado nueva propuesta en 85 millones, aunque en St James’ Park niegan haber recibido una oferta formal, elevando sus pretensiones económicas

Bruno Guimarães durante un partido de la Premier League con el Newcastle@brunoog97

El pulso por Bruno Guimarães se acerca a su momento decisivo. El Arsenal pretende convertir al capitán del Newcastle en el gran refuerzo de su centro del campo y una información procedente de Brasil asegura que ha elevado su apuesta hasta los 85 millones de euros.

La operación, sin embargo, todavía presenta una contradicción importante. Mientras el entorno del futbolista trabaja para facilitar su llegada al Emirates, en St James’ Park sostienen que no existe una propuesta formal y sitúan el precio de salida por encima de los 90 millones.

Bruno Guimarães ya ha comunicado al Newcastle que quiere marcharse

El internacional brasileño ha trasladado al Newcastle su disposición a estudiar una salida y su preferencia por incorporarse al Arsenal. No ha presentado una solicitud formal de traspaso, pero sí ha pedido que el club escuche una propuesta importante procedente del vigente campeón de la Premier League.

La decisión responde principalmente a motivos deportivos. Guimarães, que cumplirá 29 años en noviembre, considera que se encuentra ante una de sus últimas oportunidades para incorporarse a un proyecto preparado para competir inmediatamente por la Premier League y la Champions League.

Su contrato conserva dos temporadas de vigencia, por lo que los ‘magpies’ mantienen una posición negociadora sólida. El centrocampista no puede forzar una salida a bajo coste, pero su voluntad introduce presión sobre una entidad que prefería conservarlo.

El Newcastle niega una posible oferta del Arsenal

Según publica RTI Esporte, el Arsenal habría presentado una nueva propuesta de 80 millones de euros fijos y otros cinco en variables. La misma información sostiene que el jugador ya tiene encauzado un contrato de cinco temporadas, con el salario y las primas personales acordados.

La versión todavía no encuentra confirmación en Inglaterra. Fuentes próximas al Newcastle aseguran que el club no ha recibido esa oferta en sus oficinas y que ni siquiera se han producido conversaciones directas entre las dos entidades. Los primeros movimientos habrían sido realizados mediante representantes e intermediarios. El Arsenal puede haber preparado o transmitido una propuesta por vías indirectas, pero el Newcastle no la considera formal hasta que llegue directamente desde los despachos del Emirates.

Las cantidades publicadas anteriormente también deben interpretarse con cautela. Sí constan acercamientos informales y una propuesta de 55 millones de libras que fue rechazada, pero la dirección de St James’ Park niega haber recibido las dos ofertas formales de 64 y 75 millones de euros que se atribuyen al Arsenal.

La posición del Newcastle no ha cambiado: no quiere vender a su capitán. Solo una cantidad superior a los 80 millones de libras, alrededor de 92 o 93 millones de euros, obligaría al club a reconsiderar su postura.

El conjunto blanquinegro tampoco desea perder otro pilar después de las ventas de Anthony Gordon al Barcelona y Sandro Tonali al Tottenham. La salida de Guimarães supondría desprenderse en una misma ventana de tres de los futbolistas más importantes de su último ciclo, suponiendo un duro golpe para el proyecto de Eddie Howe.

Arteta busca jerarquía para acompañar a Declan Rice en el Arsenal

Guimarães encaja en el perfil reclamado por Mikel Arteta. Puede actuar como mediocentro, avanzar unos metros para intervenir entre líneas y asumir responsabilidades tanto en la salida de balón como en la presión.

Su llegada permitiría al Arsenal liberar a Declan Rice de parte del trabajo en la base de la jugada y ofrecería una alternativa de máximo nivel para competir junto a Martin Ødegaard. Liderazgo, experiencia en la Premier y capacidad para jugar bajo presión explican que se haya convertido en una prioridad del mercado londinense.

El brasileño, además, llegaría después de completar una de sus mejores campañas en Inglaterra. Fue elegido mejor jugador del Newcastle en la temporada 2025/26 tras terminar como máximo goleador del equipo en la Premier, con 9 tantos, y como líder de asistencias, con 8, pese a perderse 15 partidos por lesión.

Desde que abandonase el Olympique de Lyon en enero de 2022 acumula 195 encuentros y 31 goles con los ‘magpies’. También fue el capitán que levantó la EFL Cup, la Copa de la Liga, de 2025, el primer gran título doméstico del club en 70 años, tras vencer al Liverpool 1-2.

Guimarães quiere salir al Arsenal, pero el Newcastle no lo pondrá fácil

La operación ha avanzado en un aspecto esencial: Guimarães quiere jugar en el Emirates y está dispuesto a abandonar Newcastle. Lo que todavía falta es el paso que realmente puede abrir la negociación.

El club de St James’ Park ha llegado incluso a contactar con el Arsenal para comprobar si su interés es firme, molesto por una negociación desarrollada principalmente mediante intermediarios y por las informaciones sobre ofertas que asegura no haber recibido.

Los supuestos 85 millones de euros, sumando cantidades fijas y variables, ofrecidos por el conjunto londinen se acercan del precio exigido, pero no existe por ahora confirmación de que esa propuesta haya llegado formalmente. El acuerdo personal tampoco bastará si los dos clubes no encuentran un punto de encuentro.

Bruno Guimarães ya ha elegido destino. Newcastle ha marcado su precio. El siguiente movimiento corresponde a un Arsenal que deberá demostrar con documentos lo que, aparentemente, hasta ahora ha expresado a través de terceros.