Bordalás no se fía de la Real Sociedad: "Se ven con posibilidades de meterse en puestos europeos"

El entrenador del Getafe CF ha asegurado que el encuentro contra el equipo que dirige Pellegrino Matarazzo será bastante complicado a pesar de que el conjunto vasco llega desgastado de la final de la Copa del Rey que disputó hace unos pocos días

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra la Real Sociedad del cual no se fía a pesar de los pocos entrenamientos que ha tenido después de haber ganado la Copa del Rey hace unos pocos días.

Bordalás ha señalado la dificultad que va a tener el Getafe CF para superar a la Real Sociedad. "Nosotros estamos pensando en nosotros, no en el rival, pero yo creo que la Real va a ser difícil, va a querer seguir dándole alegrías a su afición, están en buena dinámica. Se ven con posibilidades de meterse en puestos europeos. Va a ser tremendamente complicado, es una gran plantilla, lo están demostrando. Va a ser un partido tremendamente complicado, el equipo está bien, con ganas, concienciado. Espero la mejor versión de nuestro equipo".

Objetivos con el Getafe: Copa del Rey y salvación

Bordalás ha respondido de la siguiente forma cuando ha sido preguntado por las opciones del Getafe CF en hacer un gran papel en la Copa del Rey. "Mi objetivo con el Getafe es intentar sumar los puntos para conseguir el objetivo. Todos sabemos que llegar a una final de Copa con el Getafe no es sencillo, es tremendamente complicado. No es mi objetivo. Mi objetivo es el partido de Anoeta y luego los siguientes y así cada fin de semana".

Por otro lado, el entrenador del Getafe CF ha señalado que "Sí, por supuesto, pero necesitamos ganar. Va a ser muy difícil. Vamos a encontrar a una Real en un gran momento anímico y una afición que va a estar alentando a su equipo. Van a querer seguir alargando ese buen momento, necesitamos sumar puntos porque todavía no hemos conseguido el objetivo".

Bajas del Getafe CF contra la Real Sociedad

Bordalás ha hablado sobre las bajas de Domingos Duarte y Zaid Romero para este partido. "Son bajas importantes, pero esto ocurre a lo largo de la temporada, aún más en este tramo final, pero son jugadores que lo estaban haciendo francamente bien. A Zaid Romero le han caído tres partidos, me parece tremendamente exagerado, no lo entendemos en el club. Si queremos cuidar la competición no podemos privar a la afición de tener a sus jugadores en el terreno de juego. No hubo nada grave para que le cayeran tres partidos".

Bordalás ha desvelado que Juanmi estará muchos meses de baja. "Como sabéis ha tenido que pasar por el quirófano, le han operado de ese tendón. El periodo exacto no puedo decir, se estima entre cinco y seis meses".

Por último, ha dicho cómo va la recuperación de Borja Mayoral. "Está en ese periodo de readaptación, no consigue estar al cien por cien para entrenar con el grupo. Confiamos en que nos pueda ayudar en este final de campeonato".