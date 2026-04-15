Castigo de un partido a Sergio Gómez y sanción ejemplar a Zaid Romero

El lateral izquierdo de la Real Sociedad va a poder jugar la final de la Copa del Rey sin ningún tipo de problemas porque la sanción ha sido solamente de un partido tal y como se esperaba y la cumplirá en LaLiga. El Comité de Disciplina no ha tenido compasión con el central del Getafe CF al que lo ha castigado con dureza por decirle al árbitro "eres un desastre"

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con tres partidos al jugador del Getafe CF Zaid Romero, tras su expulsión en la última jornada de LaLiga en el encuentro contra el Levante UD, y con uno solamente, tal y como se esperaba, a Sergio Gómez de la Real Sociedad, también expulsado con roja directa frente al Deportivo Alavés, no corriendo por tanto peligro su participación en la gran final de la Copa del Rey que se disputa este sábado.

Sergio Gómez fue expulsado en el Real Sociedad - Deportivo Alavés por un pisotón

Sergio Gómez se perderá el próximo encuentro de LaLiga de la Real Sociedad después de que el Comité de Disciplina de la RFEF haya desestimado las alegaciones presentadas por el club vasco después de ser expulsado con roja directa por una entrada con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón frente al Deportivo Alavés.

El partido que se perderá Sergio Gómez es el que la Real Sociedad jugará contra el Getafe CF la próxima semana. El lateral izquierdo podrá jugar la final de la Copa del Rey de este sábado contra el Atlético de Madrid ya que para que se lo perdiera la sanción debía de haber sido de más de cuatro partidos la cual no iba a darse porque la acción que provocó la expulsión de Sergio Gómez se produjo en un lance del juego.

Castigo ejemplar de tres partidos para Zaid Romero, central del Getafe CF, por sus protestas al árbitro

El que no se ha librado de un castigo ejemplar ha sido Zaid Romero, central del Getafe CF. El defensa cumplirá un partido de sanción por doble amonestación y consiguiente expulsión en el partido contra el Levante UD. A ello hay que añadir dos más por menosprecio o desconsideración hacia los árbitros ya que, según el acta arbitral, una vez expulsado, Zaid Romero se encaró con el árbitro y le dijo "eres un desastre". Momento que fue recogido por las cámaras de televisión.

De este modo, Zaid Romero no podrá jugar los partidos de LaLiga que el Getafe CF tiene que jugar en las próximas semanas contra la Real Sociedad, el FC Barcelona y el Rayo Vallecano. Una ausencia bastante grande para el equipo que entrena José Bordalás que ahora mismo se encuentra peleando por clasificarse para disputar competición europea durante la próxima temporada.

El resto de jugadores sancionados para la jornada 32 de LaLiga

La RFEF confirmó a su vez que tras la jornada 31 de LaLiga cumplirán un partido de sanción por acumulación de amonestaciones: Urko González de Zara (Espanyol), Abderrahmane Rebbach (Alavés), Santi Comesaña (Villarreal), Nicolás Fonseca (Oviedo), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Antony Dos Santos (Betis), Alejandro Catena (Osasuna), Nobel Mendy (Rayo Vallecano) y Domingos Duarte (Getafe).