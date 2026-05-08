El camino hacia el ascenso del Caja87 pasa ahora por Madrid

El conjunto hispalense superó en primera ronda al CB Zaragoza y visita este sábado 9 de mayo (20:30 horas) al Spanish Basketball Academy en segunda ronda de promoción

Con paso firme. Así inició el Insolac Caja 87 la fase de ascenso a Primera FEB y así espera continuarla enfrentándose ahora al Spanish Basketball Academy, un rival que poco tiene que ver con el CB Zaragoza, pero ante el que los chicos de Adrià Alonso esperan mantener la excelente línea marcada –batieron a los maños por un total de 29 puntos– para dar nuevo paso hacia el enorme éxito que supondría subir de categoría.

Pese a que el reto es tan ilusionante como mayúsculo, en San Pablo tienen claro que no pueden perder la perspectiva y que se trata de mirar siempre al siguiente partido. En la primera ronda siguieron ese plan y salió realmente bien pese a la mejor versión de los aragoneses en el partido de vuelta. Ahora optan por repetir táctica, con la salvedad de que la composición del rival te obliga a hacer ciertos ajustes.

En todo caso, el peso del juego ofensivo del Caja87 volverá a recaer sobre Moody, Latorre y Cecilia, quienes lideraron al equipo con catorce puntos por cabeza en el último partido disputado sobre el parqué de San Pablo. Deberán estar atentos los cajistas, ya que si bien el Spanish Basketball Academy sufrió una derrota por 74-63 en la ida de la anterior serie contra Reina Proteínas Clavijo, en la vuelta remontaron al atropellar a su contrincante por 82-53. Sí, son muy fuertes en casa con piezas como Curfman (17 puntos) y Simeunovic (15), liderando el ataque.

Spanish Basketball Academy, en Madrid y con Andrés Miso

Tal y como su nombre indica, el Spanish Basketball Academy es un proyecto en el que el aprendizaje y el desarrollo a todos los niveles suponen el centro de todo lo que ocurre en el club. Desde ahí, desde la base, el conjunto senior cerró la fase regular con hasta 18 triunfos, llegando a conseguir hasta 8 consecutivos para terminar ocupando la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Por cierto, el entrenador es ni más ni menos que un viejo conocido de la afición hispalense, un Andrés Miso que pasó varios años jugando en San Pablo.

Volviendo a sus piezas más peligrosas, tenemos que cuenta con el máximo anotador de la Segunda FEB, un tal Simeunovic que se marcha hasta los 20,7 puntos de promedio. Y no solo eso, ya que también Simeunovic se va a los 8,4 rebotes de media. ¿Y quién reparte juego? García Salame, mayor asistente del equipo con 5,5 pases de canasta por encuentro. Exacto, tienen jugadores que le convierten en un rival muy peligroso.

El Caja87, a repetir la película

Bajo el arbitraje de Presseguer Bombardo (colegio catalán) y e Climent Rivera (comité valenciano), el objetivo del Caja87 es ganar el partido y conseguir la mayor renta posible de cara a la vuelta en San Pablo. No será sencillo, pero golpear primero le acercaría enormemente a las semifinales y al ansiado ascenso.