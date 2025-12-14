Cristina Bucsa despide su año sin el broche deseado

La tenista cántabra se vio sorprendida por Anhelina Kalínina en dos sets y se quedó a las puertas de entrar en el top-50

Otro varapalo para el tenis español femenino. Tras haberse quedado con las ganas de ver a Paula Badosa terminar entre las diez primeras raquetas del circuito femenino, ahora tampoco va a poder ver a Cristina Bucsa colarse en el top-50.

La tenista cántabra nacida en Moldavia lo ha tenido en sus manos. Sólo necesitaba una victoria más, pero, tras clasificarse para unas nuevas semifinales, esta vez en el WTA 125 de Limoges, se vio sorprendida por Anhelina Kalínina (6-4 y 6-3). Aunque compitió bien en la primera manga, la ucraniana no le dio opciones en la segunda tampoco y sentenció el partido.

Hasta entonces, la española había llegado a las 'semis' sin haber cedido ningún set. Su última víctima había sido la croata Antonia Ruzic (6-1, 6-0), a quien le ganó hasta 15 puntos seguidos y le dejó en sólo 24 puntos ganados en todo el partido, y el resto de su camino fue ante Teodora Kostovic (6-4 y 6-0) y Tipahnie Fiquet (6-2 y 6-2).

En doblete de Cristina Bucsa en el Torneo de Limoges

La tenista cántabra ha buscado el broche a su año en tierras francesas porque allí fue donde conquistó su primer título WTA en el cuadro individual. Soñaba con repetir en Limoges lo conseguido en 2023. En aquella final derrotó a Elsa Jacquemot con una remontada de libro (2-6, 6-1 y 6-2). Y, además, en el cuadro de dobles también se impuso junto a la rusa Yana Sizikova.

El brillante 2025 de Cristina Bucsa

En la primera mitad de la temporada consiguió grandes victorias ante jugadoras como la rusa Anna Kalinskaya y la británica Emma Raducanu, y alcanzó la final de dobles en el torneo de Miami junto a la japonesa Miyu Kato. En el siguiente torneo logró llevarse el título de dobles de Bogotá junto a la española Sara Sorribes.

A finales de junio, tras vencer a la rumana Anca Todoni y a la croata Donna Vekić, cabeza de serie n°22, Cristina accedió a la tercera ronda de Wimbledon para citarse con la argentina y lucky loser Solana Sierra, contra la que perdería.

Después de cosechar el título de dobles en el Open de Monterrey junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, logró su mejor resultado hasta ese momento en un torneo de Grand Slam al acceder a octavos de final del Abierto de Estados Unidos, siendo derrotada por la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Hace poco más de un mes, rozó la gloria en Hong Kong, en un certamen de categoría 250, donde disputó su primera final en individuales al vencer a la australiana Maya Joint (6-3 y 6-1) en las semifinales. Sin embargo, la canadiense Victoria Mboko, una de las revelaciones de la presente temporada, le dejó con la miel en los labios una vez más tras una batalla que acabó así: 7-5, 6-7 (9) y 6-2.