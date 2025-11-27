De ganar un Masters 1000 a las ATP Next Gen Finals

El mundo del tenis descubrió a lo grande a Jakub Mensik tras ganar el Masters 1000 de Miami, pero aún sigue siendo un joven promesa en edad de jugar el torneo de las nuevas generaciones, al cuál se ha apuntado este 2025

El ATP Next Gen Finals nació hace años como un evento para descubrir a las nuevas joyas del tenis mundial que venían desde atrás y estaban poco a poco tratando de derribar las puertas de la élite. Así hemos visto triunfar a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o más recientemente a Joao Fonseca. Pero la realidad es que cualquier jugador menor de 20 años puede acudir independientemente de lo alto que sea su ranking, pues si es uno de los 8 mejores tiene derecho a estar allí. No obstante, como vimos con el caso del italiano o el español, una vez que se asientan en la élite dejan paso al resto, algo que no ha pasado en 2025.

El ganador de 2024 y gran promesa del tenis mundial a sus 19 años, Joao Fonseca, si que ha optado por no acudir, una vez asentado dentro de los 30 mejores de la ATP. Sin embargo, la sorpresa ha llegado en el jugador de más alto ranking de cuantos tienen edad para acudir al evento, Jakub Mensik, actualmente el 19º jugador de la ATP, quien si que estará. Hay que recordar que el checo es todo un campeón de Másters 1000, hito que logró en el de Miami, pero aún así ha visto oportuno pelear contra jóvenes que ahora mismo sueñan con el top 100, como Rafa Jódar, quien ha ocupado el puesto del brasileño.

El checo, grandísimo favorito a años luz de diferencia del resto, solo tiene un rival de su nivel, el estadounidense Learner Tien, finalista del año pasado y ahora mismo asentado en el top 30 (28), que buscará rematar su buen año dando un paso más y conquistando este título. Al igual que el europeo tiene un nivel superior, pero en su caso no ha ganado títulos de tal nivel.

Importante presencia española

Más allá de los grandes favoritos, desde España será una gran oportunidad para ver en acción a las dos mayores promesas del tenis patrio, Martín Landaluce y el mencionado Jódar. Ambos jugadores, muy destacados en su época junior y poco a poco dando sus primeros pasos en los Challengers, tendrán un buen escaparate ante el mundo. En el caso de Landaluce ya debutó incluso en un grande durante el Open de Australia tras pasar la previa, mientras que Jódar sigue en la universidad en Estados Unidos, por lo que más aún, necesita un buen papel para darse a conocer.