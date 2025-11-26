Rafa Nadal se lanza a hacer las Américas

La nueva vida de Rafa Nadal tras su retirada del tenis le ha llevado a crear muchas sedes de su academia a lo largo del mundo, pero ahora se va a lanzar a un destino totalmente inexplorado hasta ahora: Sudamérica

Hace unos días que se cumplió un año desde que Rafa Nadal colgó la raqueta tras una carrera como muy pocas se recuerdan en el deporte profesional. Desde ese momento el manacorí pasó a disfrutar de una nueva vida, centrada en la familia, los hobbies como el golf o los negocios. Y en esta última categoría se engloba su academia, la Rafa Nadal Academy, que ya puso engloba marcha cuando estaba en activo, pero que sigue ampliando a lo largo y ancho del globo terráqueo. De hecho, se acaba de hacer público y nuevo y llamativo destino: Brasil. Será allí cuando en 2028 abra su primera academia en Sudamérica.

El extenista manacorí prevé la apertura para finales de 2028 en Brasil, de su primera academia en Sudamérica, y sumar así otro nuevo centro a los ya existentes en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto. El nuevo Rafa Nadal Tennis Center estará ubicado en Porto Belo (Santa Catarina) y será la primera academia en el continente sudamericano, lo que continúa con el plan de expansión internacional de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Además, el de Brasil se convertirá en la tercera academia de América Latina, después de los centros de República Dominicana y México.Las instalaciones contarán con 17 pistas de tenis, de las cuales nueve serán exteriores y siete cubiertas con una central, y combinarán las superficies de tierra batida y pista rápida, lo que permitirá un mayor desarrollo a los deportistas.

El nuevo complejo formará parte del ambicioso proyecto All Resort Club Residence, desarrollado por el Grupo All Wert, y la intención desde la organización es convertir este centro en uno de los destinos de ocio y deporte más avanzados del país. Además del Rafa Nadal Tennis Center, el recinto albergará ocho pistas de tenis junto a un gimnasio, un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad que superará los 12.000 residentes.

El mallorquín se siente muy contento "de que la expansión internacional llegue a Sudamérica, porque en Brasil hay mucha pasión por el deporte", y ha añadido que está convencido del "éxito del proyecto". Servirá así de un acicate para un deporte que cada vez tiene más peso en el país carioca, más ahora que con la presencia de Joao Fonseca en la élite, tienen a un jugador del más alto nivel para pasear la bandera verde-amarelha por el mundo.