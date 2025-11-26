La hazaña de la Copa Davis tiene premio para España

Tras rozar el título de la Copa Davis, la selección española ha dado un paso de gigante, saltando desde el 10º puesto del ranking mundial al 3º, colocándose como una de las referencias de la competición

El tenis español rozó una hazaña de proporciones bíblicas la pasada semana en la final a 8 de la Copa Davis de Bolonia. El equipo de David Ferrer estaba encuadrado en la parte más dura del cuadro, frente a la República Checa en cuartos de final y Alemania en semifinales, las dos grandes favoritas al triunfo, pero aún así dieron la campanada y pisaron la gran final. Sin embargo, en el partido por el título se encontraron a una Italia inconmensurable que les pasó por encima y al final terminó ganando por 2 a 0. No obstante, el resultado fue una gran satisfacción para el bloque patrio, que sin Carlos Alcaraz tenía unas pretensiones mucho menores.

Una vez que el número 1 del mundo se dio de baja por culpa de la lesión en el isquiotibial que sufrió en la final de las ATP Finals ante Jannik Sinner, el bloque que formaban Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño se lanzó a la épica y por muy poco no escribió su nombre en los libros de historia. Sin embargo, este resultado sí que ha servido para algo, pues de nuevo ha posicionado a España como una de las grandes potencias del tenis mundial.

En concreto como la tercera del ranking por países. Así el equipo nacional asciende en este 2025 un total de siete puestos, pasando del número 10 al número 3, la mejor clasificación del equipo en dos años. Tras el varapalo de 2024 en el que, en Málaga, se perdió en cuartos de final, esto lo cambia todo, colocando de nuevo a la ‘Armada’ donde se merece, pese a que aún falta para volver al primer puesto, donde hace no mucho tiempo si que se podía apreciar la bandera rojigualda.

Un nuevo intento

Al final de esta temporada Italia queda como primera, seguida de España, segunda, y Alemania, tercera. Del cuarto al décimo puesto aparecen Australia, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Canadá, con Argentina y República Checa igualados en el puesto 10. Por eso mismo los nuestros serán uno de los grandes candidatos a la edición de 2026. Por lo pronto al ser finalistas se han librado de la primera fase y entrarán directamente en la segunda, la previa a la final a 8, en la que se jugarán la plaza ante el ganador del duelo entre Chile y Serbia, donde los balcánicos, en el puesto 15 del ranking, son los favoritos.