El tenis gana peso en el organigrama del deporte español

Miguel Díaz Román, presidente de la RFET ha entrado a formar parte de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en una muestra más de la importancia del deporte de la raqueta en el organigrama del deporte español

El tenis es uno de los deportes que históricamente más peso y relevancia ha tenido en España, principalmente debido a que se ha ganado mucho y muy importante a lo largo de la historia. Ya no solo por Rafa Nadal, gran referente y quizá el mejor deportista nacional de siempre, si no porque en general ha habido muchos éxitos, empezando por Manolo Santana o Manuel Orantes hace décadas o los más recientes de Carlos Alcaraz, pasando por los Nadal, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero o tantos otros. Por eso mismo no sorprende el peso que tiene a nivel institucional, algo que ahora va a crecer con el nombramiento de Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis, como miembro de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.

El presidente de la RFET ha sido elegido como nuevo vocal de esta comisión, cargo que ocupará en representación de las federaciones deportivas españolas. El que es presidente del organismo tenístico desde el año 2016 da un paso más en su peso corporativo y se convierte en uno de las hombres de confianza de José Manuel Rodríguez Uribes, y así lo ha valorado: "Es un honor estar en el órgano de gobierno del deporte español representando a todas las federaciones. Es también una responsabilidad, que asumo con entusiasmo. Quiero agradecer al CSD la confianza que han depositado en mí para ejercer esta nueva e importante función".

La Copa Davis, el sueño

El tenis español ha tenido durante cinco años el privilegio de albergar la Copa Davis desde su cambio de formato, lo hizo desde 2019 hasta 2024, disputándose en Madrid y Málaga, pero desde este curso y hasta 2027 se va a disputar en Italia, lo que supone un nuevo reto. Después de lo visto en Bolonia la semana pasada se puede sobreentender del buen momento que atraviesa el deporte, más allá de Carlos Alcaraz, pero a la vez el murciano es necesario para recuperar la ensaladera, un sueño que empieza ya desde el año que viene, donde España se va a librar de la primera eliminatoria, pero si que tendrá que disputar la eliminatoria previa a la final a 8 ante Serbia o Chile.

Después de conquistar la de 2019, primera con el nuevo formato, la realidad es que el país busca recuperar un trofeo del que, hasta esta incursión de Italia en los últimos años, era la gran dominadora del siglo, con las recordadas finales en Sevilla o Mar del Plata, entre otras.