Piastri explica su extraño accidente en Australia: ''Tenía 100 kW extra que no esperaba''

El australiano no pudo correr en casa debido a que recibió una potencia extra que no pudo controlar, lo que le dejó fuera de combate

El nuevo reglamente ha traído consigo nuevos tipos de contratiempo a los pilotos. Un ejemplo claro es Oscar Piastri, que a pesar de haber clasificado quinto para la carrera no pudo ni empezarla. Ironías del destino que le había pasado en casa, con un Gran Premio de Australia que casi parece tener una maldición con los aussies.

En las vueltas de reconocimiento, Oscar Piastri no puedo hacer nada para evitar acabar en el muro justo a la salida de la curva cuatro. Esto dejó a su McLaren completamente hecho polvo y de paso las ilusiones del austriaco de subir al podio en casa.

Un accidente que empieza a ser norma

Esta pérdida de control del monoplaza parece ser la nueva realidad de la Fórmula 1 en 2026. Si tan solo le hubiese ocurrido a Oscar Piastri, podríamos haber bramado sobre un error humano, que lo hubo, pero lo cierto es que no ha sido el único caso. El 'Checo' Perez avisó en los libres cuando perdió el control, al igual que hizo Verstappen en la clasificación que acabó también estrellándose y viéndose obligado a salir en la cola de la parrilla.

''Teníamos un par de cosas pasando. Creo que lo primero que quiero destacar es que ciertamente hubo una gran parte de culpa mía. Neumáticos fríos; he usado ese piano de salida en cada vuelta del fin de semana, pero no tenía por qué hacerlo. Al mismo tiempo, tenía unos 100 kW de potencia extra que no esperaba, lo cual no es insignificante'', comentaba Oscar Piastri a los medios, entonando el mea culpa pero consciente de que no todo estaba en su mano.

La aceleración, ese arma de doble filo

Tanto el 'Checo' Pérez como Max Verstappen reportaron que los monoplazas son extremadamente difíciles de controlar en frenada, además de que perdieron tracción en las ruedas traseras, los que le hizo irse contra el muro. En el caso de Piastri fue diferente, ya que admitió que pisó ligeramente un piano con los neumáticos frío. Debido a la inestabilidad de los nuevos coches de 2026, el McLaren perdió el control instantáneamente, destruyendo la suspensión y el neumático delantero. Habrá que esperar a China para ver si vuelve a ocurrir, ya que este error es una auténtica lotería.

El problema en Melbourne fue la transición entre el Modo Z, máxima carga aerodinámica en curvas, y el Modo X, baja resistencia en rectas. La clave es que el movimiento de los alerones sea más progresivos, ya que si cambia de ángulo demasiado rápido en plena frenada, el coche pierde el equilibrio y ocurre lo que le pasó a Vestappen. En el caso de Piastri, lo que le pasó factura fue el neumático frío debido a que los monoplazas en 2026 son más livianos, lo que hace que le cueste más generar energía para calentar las gomas. Por eso, están diseñando conductos de freno para que se transfiera más eficientemente el calor a la llanta. Sin duda, esta es la Fórmula 1 de la prueba y error.