El último joven talento de Helmut Marko aterriza en la Fórmula 1

Arvind Lindblad, único rookie de la próxima temporada, dará el salto a la parrilla con Racing Bulls tras años de crecimiento dentro de la estructura de Red Bull, señalándose como el próximo Verstappen

El 2026 viene cargado de novedades en la Fórmula 1. Aunque para Arvind Lindblad será más especial aún si cabe. El joven de 18 años será el único rookie para el siguiente año, debutando en Racing Bulls. Es por ello que ha agradecido al exasesor de Red Bull, Helmut Marko, haber depositado la confianza en él y ser su último descubrimiento en el equipo.

Arvind Lindblad, el último gran descubrimiento de Marko

El británico está en las filas de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull desde 2022, posicionándolo Helmut Marko como el próximo Max Verstappen. Y no es para menos, ya ha demostrado su valía con creces pasando de Fórmula 4 a Fórmula 1 en tan solo cuatro años con un salto de categoría. Liam Lawson será su compañero, cuya situación es más delicada ya que está contra las cuerdas: solo tendrá la temporada 2026 para demostrar que debe continuar en Fórmula 1.

''He trabajado muy de cerca con ellos estos últimos dos años. Le estoy muy agradecido por haber creído en mí cuando otros no lo hicieron, porque esta oportunidad no habría llegado sin él. No ha sido el año más fácil para mí. Me hace gracia cuando mucha gente comenta lo difícil que puede ser trabajar con él. Para mí, siempre ha sido, al contrario. Siempre he tenido una muy buena relación con él'', comentaba agradecido Arvin Lindblad, contando como fue para él trabajar con Marko.

Helmut, al pie del cañón

Además de ser asesor, Marko se encargaba de supervisar el programa de nuevos descubrimientos, sobre los que tomaba decisiones estratégicas y los ayudaba a formarse para que estén listos para dar el salto a la Fórmula 1: ''Me ha ayudado a aprender de la mejor manera, a progresar más rápido, porque simplemente dice la verdad y cómo han sido las cosas. Y también aprecio esa honestidad, porque hay mucha gente en el automovilismo que quiere que les digas lo que quiere oír'', comentaba Lindblad sobre su experiencia.

Con el británico, ya van diecisiete pilotos que han ascendido a al categoría reina. De los 22 pilotos que forman la parrilla de 2026, 5 de ellos han sido o son de la estructura de Red Bull, sin contar con algunos como Sebastian Vettel o Yuki Tsunoda que hace poco estaban también en la categoría. En cuanto al nuevo piloto de Racing Bulls, ha tenido la brillantez de subir de categoría sin despeinar, pero eso sí, nunca ha terminado entre los tres primeros en ninguna de ellas.