De Detroit a la Super Bowl: la Fórmula 1 fija sus presentaciones a falta de McLaren

Ya queda menos para que la 'nueva' Fórmula 1 inicie su temporada. Con cambios técnicos profundos y poco margen de adaptación, las escuderías ya han fijado fecha para presentar sus nuevos monoplazas. Diez de los once equipos tienen calendario confirmado, a la espera del anuncio de McLaren

La Fórmula 1 se prepara ya para su temporada 2026, en la que los cambios técnicos serán los protagonistas. El reloj empieza a contar hacia atrás y en la espera del fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, volviendo a sus orígenes y dejando Baréin debido a la celebración del Ramadán. En los Emiratos árabes si que tendrá lugar el segundo test de pretemporada del 11 al 13 de febrero, tras el de Barcelona en la última semana de enero. Aunque antes de todo esto, queda el trámite que tiene en vilo a los aficionados del motor: la presentación de los monoplazas para la nueva temporada.

McLaren se hace la difícil

Mucho se ha hablado ya del nuevo concepto de los monoplazas de cara a este año, donde la agilidad será el aliado buscando mejorar el espectáculo y la manejabilidad. Los coches será 10 centímetros más estrechos, mientras que el peso se ha reducido en 30 kilos. Hasta ahora, casi todos los equipos han dado a conocer la fechas en las que presentarán al mundo sus monoplazas. Y ese casi es McLaren.

El campeón tanto del campeonato de constructores como el de pilotos, que ha ganado Lando Norris, se hace el remolón y aún no ha fijado una fecha para la presentación de su MCL40. El monoplaza, al igual que los de las demás escuderías, estará diseñado para cumplir las nuevas regulaciones, con aerodinámica activa y nuevos componentes híbrido.

Las espectaculares presentaciones de Red Bull y Cardillac

Tanto el equipo principal de Red Bull como su equipo 'junior' presentarán sus coches el próximo 15 de enero de 2026 en Detroit, Michigan. El lugar elegido para presentar el RB22 que conducirán Verstappen y el recién ascendido Isack Hadjar es Detroit, Michigan. La ubicación no es casual, ya que tendrá lugar en la sede central de Ford para conmemorar el regreso del fabricante estadounidense a la Fórmula 1.

Cardillac celebra su llegada a la Fórmula 1 por todo lo alto, y el undécimo equipo tira la casa por la ventana para su presentación. Dejará de lado las clásicas presentaciones en circuitos o fábricas europeas y dará el salto a la Super Bowl, el programa más visto del año de la televisión estadounidense con más de 100 millones de espectadores.

Tendrá lugar el domingo 8 de febrero mediante un anuncio publicitario en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde se presentarán los monoplazas de Sergio 'Checo' Pérez, Valtteri Bottas y el chino Gauanyu Zhou de reserva.

Fechas de presentación de los monoplazas