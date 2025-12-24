El amigo invisible vuelve a animar el final de temporada de la F1

La Fórmula 1 tiene su particular Secret Santa en el que los pilotos se intercambiaron regalos en el GP de Abu Dhabi con regalos para todos los gustos

En estas fechas navideñas hay muchas tradiciones, aunque si hay una que ningún grupo de amigos deja pasar por alto es el amigo invisible. Una oportunidad perfecta para que todos los miembros del grupo tengan un pequeño detalle con un divertido juego al que también se han sumado los pilotos de Fórmula 1. Un intercambio de regalos en el que participaron todos los pilotos en el GP de Abu Dhabi, excepto dos: Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Los regalos que se hicieron los pilotos de F1

Cocinero, a tus fogones

Alex Albon fue al primero que le tocó abrir su amigo invisible, que por sus dimensiones y tacto descubrió que era un libro. Que estuviese relacionado con la lectura le hizo suponer que venía de parte de un piloto veterano ya que ''los jóvenes ya no son gente de leer libros''. Lo que no se esperaba era el tipo de libro que se iba a encontrar: ni más ni menos que un libro de cocina española de parte de Fernando Alonso. No sabemos si ha acertado, pero el tailandés ya no tiene excusa para preparar algo rico de nuestra gastronomía en Navidad.

Hulkenberg 'se ceba' con Alonso

El alemán ha decidido tirar de humor a la hora de escoger su detalle para Fernando Alonso, con un regalo que no tiene desperdicio. Hulkenberg hace referencia a la edad del piloto con un bastón, ya que el asturiano cumplirá en julio del año que viene 45 años. Además, por aquel entonces ya será papa, ya que hace poco saltó la noticia de que su pareja Melissa Jiménez está embarazada. Lo más gracioso de todo esto es que el regalo llega de parte de otro de los veteranos del paddock, ya que el de Kik Sauber tiene 38 años.

Para Nico Hulkenberg tampoco fue una sorpresa el regalo, ya que al igual que Alex Albon lo averiguó rápidamente por el tacto. Al abrirlo y ver una camiseta de la selección alemana de fútbol con su nombre y número, no tardo en descubri que era de parte de George Russell, cuyo patrocinador es Adidas.

El chascarrillo de Gasly

Otros de los que tiró de humor fue el Secret Santa de Charles Leclerc, que recientemente se ha casado y no se le ocurrió otra cosa mejor que regalarle que un libro sobre ''Cómo ser un buen marido''. El monegasco prefirió tirar de sentimentalismo, regalándole un cuadro con una fotografía de el junto a George Russell.

Cabe destacar también el regalo de Lando Norris. El campeón del mundial fue un auténtico Papa Noel y llegó cargadito de juguetes para el 'más pequeño' de la parrilla, Antonelli: el piloto de 19 años recibió un peluche con su cara, una camiseta de su jugador favorito Michael Jordan y un LEGO del F1 de Ayrton Senna.