Fernando Alonso anticipa su vuelta a la acción sobre un kart cross

El piloto de Aston Martin no ha podido esperar hasta enero para volver a ponerse a los mandos tras una temporada agotadora

Fernando Alonso no se está quieto y se prepara ya para todo lo que se viene en 2026. Al asturiano le espera un año cargadito de nuevas experiencias, tanto en su vida profesional como en la personal. Los cambios del reglamento de la FIA para la próxima temporada introduce una de las revoluciones técnicas más profundas en la historia del deporte, pero hay algo más importante que ocupa su cabeza: será padre por primera vez junto a su pareja Melissa Jiménez.

Con la vista ya puesta en el futuro y tras una temporada cargada de emociones, Alonso apunta con el dedo a la primera carrera del mundial el próximo 8 de marzo en el GP de Australia. No obstante, quedan unos meses por delante, y lejos de pensar en unas vacaciones tranquilas, el piloto entrena sobre tierra en un kart cross.

El 'veneno' de Fernando Alonso

Tras una temporada extenuante, Alonso planeaba tener un descanso pleno tras la última carrera en Abu Dhabi y antes de comenzar con todo lo que se viene encima con el cambio de reglamento de la FIA, que promete revolucionar por completo la Fórmula 1 tal y cómo la conocemos. El asturiano incluso se atrevió a decir que no se subiría a un coche de carreras hasta enero, cuando comiencen todos los preparativos de esta aventura que podría ser su última en la categoría reina. Una promesa que ha roto tan solo diez días después de terminar la competición.

Pilotar es el 'veneno' que Fernando Alonso lleva por sus venas, y que mejor manera de tomarse un respiro de la Fórmula 1 que tomando las riendas de un kart cross. Eso sí, hace apenas unas semanas juró y perjuró ''no tocaré el kart hasta enero'', propósito que ha cumplido a medias. Es costumbre que cada año aproveche el parón para escaparse a su tierra natal para hacer karting en su propio circuito, cosa que aún no ha hecho.

Lo que si ha hecho en el circuito de Cataluña es ponerse al frente de su Aston Martin DTM, coche que ya ha rodado en alguna ocasión en el circuito de Aragón. Como embajador del circuito, aventuró todo lo que se viene en el futuro en unas declaraciones recogidas en Autobild: ''Estoy en un sitio muy especial. Aquí en el Circuit en junio de 2026 van a pesar cosas muy grandes''.

A por todas con Aston Martin

Tras bajarse del coche en Abu Dhabi, Fernando Alonso dejó claro cuál era su estado tras una temporada intensa: ''Cansado, me siento cansado por estas últimas carreras y viajes. Desde Austin, México, Brasil... muchos cambios de horario su viajes. Tienes ganas de descansar y preparar ya bien la siguiente temporada. Pero contento''. Imposible definirlo mejor, y es que poniéndonos en la piel del asturiano, 2025 ha sido intenso en todos los sentidos.

Una temporada que ha definido como ''difícil'' pero en la que no todo fue negativo: logró terminar la temporada con unos buenos resultados, consiguiendo un aliviado sexto puesto en Yas Marina y la séptima posición en Qatar, con un coche ''dificilísimo de conducir'' en gran parte de la temporada. Como logro interno, ha conseguido ganar a su compañero de Aston Martin, Lance Stroll, en todas las sesiones de clasificación de la temporada 2025, con un resultado de 24-0.