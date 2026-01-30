Mikel San José, exfutbolista del Athletic Club le gana la batalla a la Seguridad Social

El zaguero pamplonés recibirá una pensión mensual de 1.600 euros brutos tras ganar el litigio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que cuestionaba su situación médica

Mikel San José, en uno de los partidos que disputó con el conjunto bílbaino.Cordon Press

A veces, el partido más importante no se juega sobre el césped. Mikel San José, exjugador del Athletic Club, ha ganado el más duro de todos: el judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado el reconocimiento de una incapacidad permanente total, dando la razón al futbolista tras su retirada en 2022 por motivos médicos. La sentencia reconoce su derecho a una pensión vitalicia de unos 1.600 euros brutos mensuales, después de que la Seguridad Social intentara revocar ese reconocimiento.

San José no fue un futbolista cualquiera. Nacido en Villava, disputó más de 400 partidos como profesional entre 2009 y 2023, la gran mayoría con el Athletic. Central y mediocentro, fue un perfil fiable, competitivo y constante durante más de una década en San Mamés. Su rendimiento le llevó incluso a la selección española, con la que jugó siete partidos entre 2014 y 2016.

Jugar al límite... durante años

El problema es que ese nivel tuvo un precio. Tras colgar las botas, el propio San José explicó que llevaba conviviendo con el dolor desde muy joven, especialmente por problemas graves en la espalda. "Desde los 21 años tengo dos hernias en la parte baja. Entrenar todos los días, caer al suelo, chocar, cambiar de dirección… el fútbol va haciendo mella", relató en una entrevista.

El tribunal da por acreditado un cuadro médico muy claro: hernias discales, cervicoartrosis, estenosis foraminal, discopatía dorsal y espondiloartrosis lumbar. Lesiones crónicas que, según la sentencia, son incompatibles con el fútbol profesional, una actividad que exige máximo rendimiento físico, continuidad competitiva y tolerancia constante al impacto.

La Seguridad Social dijo no, el tribunal dice sí

Por un lado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social defendía que San José se retiró con 33 años, una edad "normal" en el fútbol, y que incluso disputó minutos con la SD Amorebieta en 2022. Para el tribunal, ese argumento no se sostiene. La clave no es la edad, sino si el cuerpo permite competir con seguridad y normalidad, y en este caso la respuesta es clara: no.

Además, los magistrados recuerdan que el fútbol actual alarga cada vez más las carreras profesionales, por lo que hablar de retirada "natural" por edad pierde peso.

Una sentencia con debate, pero un mensaje claro

La resolución incluye un voto particular que discrepa del fallo y advierte del riesgo de generalizar este tipo de incapacidades en deportistas. Aun así, la mayoría es contundente: la incapacidad permanente total no significa no poder trabajar, sino no poder ejercer tu profesión en condiciones exigibles.

En el caso de Mikel San José, la Justicia lo tiene claro. Su carrera fue larga, exigente y sostenida a costa de su cuerpo. Y esta vez, el pitido final ha llegado fuera del campo.