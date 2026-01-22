Raúl Moro ya es de Osasuna: las detalles de un acuerdo con muchas aristas

El club navarro ha anunciado esta tarde la incorporación atacante español, que llega procedente del Ajax a cambio de cinco millones pero que pueden ser tres más en variables, a cambio también de que el club rojillo se quede con más del 50% de sus derechos

Ya es oficial, Raúl Moro es nuevo jugador de Osasuna para las próximas cinco temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2031. El club navarro ha anunciado así su fichaje esta misma tarde tras avanzar en las negociaciones con el Ajax de Ámsterdam en el día de ayer y dejar el acuerdo prácticamente cerrado hasta su oficialidad, que se ha producido hace escasos minutos.

Aunque en los días previos se hablaba de una cifra de seis millones de euros por el 50% del pase del futbolista, el propio club rojillo ha anunciado las cifras del acuerdo, que se ha cerrado finalmente en cinco millones de euros, a los que se sumarán una serie de variables según objetivos deportivos, tal y como explica Osasuna en su comunicado, que a continuación reproducimos.

Los detalles del acuerdo por Raúl Moro, en el comunicado rojillo

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el A. F. C. Ajax para el traspaso del futbolista Raúl Moro, que ha suscrito una relación contractual con la entidad rojilla hasta el 30 de junio de 2031. El club navarro abonará 5.000.000 de euros por el cincuenta por ciento de sus derechos económicos. Además, ambos clubes han pactado una serie de hitos colectivos e individuales que, en el caso de cumplirse durante la duración del contrato hasta 2031, supondrán el pago de 500.000 euros adicionales por cada uno de los tramos hasta un máximo de 3.000.000 de euros. Con cada pago adicional de 500.000 euros, el club rojillo pasará a tener un 5% más de la propiedad de Raúl Moro pudiendo, en caso de que se cumplan todos los hitos y se abone un máximo de 3 millones de euros más al A. F. C. Ajax, alcanzar el 80% de la propiedad del jugador catalán. El futbolista tendrá una cláusula de rescisión de 50.000.000 de euros en LaLiga EA Sports y será presentado esta tarde, a las 18:30 horas, en El Sadar.

Raúl Moro Prescoli (5 de diciembre de 2002; Abrera, Barcelona) es uno de los talentos emergentes del fútbol español que la temporada pasada realizó su carta de presentación en la máxima categoría en las filas del Real Valladolid, con el que anotó 4 goles y ofreció 5 asistencias partiendo desde la banda izquierda. Sus principales cualidades residen en la habilidad y la velocidad. De hecho, el pasado curso registró la sexta velocidad máxima de LaLiga. Asimismo, en su equipo lideró apartados ofensivos como remates, centros y regates. Su rendimiento en Pucela le llevó a disputar el Europeo Sub 21, donde fue escogido por la UEFA como MVP de los tres partidos de la selección española en la fase de grupos ante Eslovaquia, Rumanía e Italia. Posteriormente, uno de los clubes de Europa con mayor potencial en la captación de jóvenes talentos como el Ajax acometió su traspaso. En el gigante neerlandés ha disputado 21 partidos; 5 en Champions League, 14 en la liga Eredivise y 2 en Copa.

Los primeros pasos de Raúl Moro en el fútbol tuvieron lugar en clubes de su tierra como el Promesas del Albrera, Igualada y Gimnástica Manresa, antes de formar parte de las dos canteras de referencia en Catalunya, primero la del R. C. D. Espanyol y posteriormente la del F. C. Barcelona. Después de un curso como culé, fue fichado por la S. S. Lazio. Tras estar cedido en la Ternana y Real Oviedo, recaló también a préstamo en el Real Valladolid, que se hizo con sus derechos tras el ascenso a Primera. A sus recién cumplidos 23 años y después de la experiencia en Ámsterdam, llega a Osasuna como una apuesta de presente y futuro dentro del proyecto deportivo de la entidad.