Luis Vázquez valora su fichaje por el Getafe y desvela qué le pide Bordalás: "Estoy trabajando en ello día a día"

El delantero del conjunto azulón, cedido por el Anderlecht, ha hecho balance de sus primeras semanas en LaLiga EA Sports, ha analizado la competencia con Borja Mayoral y la exigencia que le pide el técnico alicantino

Luis Vázquez ha caído de pie en el Getafe. El delantero de 24 años, cedido por el Anderlecht hasta final de temporada, ha logrado dos goles en sus primeros tres partidos con el conjunto de Bordalás. Además, el equipo no ha perdido desde la llegada de los nuevos fichajes, con dos empates ante Girona y Celta de Vigo y victoria frente al Alavés. En este sentido, el jugador de 24 años ha valorado sus primeras semanas en España y en LaLiga EA Sports, así como la competencia con Borja Mayoral y la exigencia que le pide el técnico alicantino.

Luis Vázquez cuenta cómo ha sido su adaptación en el Getafe

De esta manera, Luis Vázquez ha hablado, en el Diario AS, en primer lugar, de cómo ha sido su adaptación al Getafe: "Muy bien, por suerte los chicos me han ayudado muchísimo desde el primer día que llegué. Tanto los nuevos como Boselli, Martín o Zaid, con los que tengo muy buena conexión, como el resto de los compañeros. Todos me dieron una gran bienvenida y he logrado encajar enseguida en el grupo". Además, el delantero argentino ha valorado el hecho de que haya ayudado que haya otros sudamericanos en la plantilla de Bordalás: "Sí, claro, sobre todo por la cultura, que es muy similar. Compartimos el mate, la comida y muchas otras cosas. Pero también creo que el resto de los chicos me han recibido de forma excelente, me han enseñado cómo se maneja el club y cómo son los entrenamientos, así que por suerte tengo una buena conexión con todos".

Por otra parte, Luis Vázquez comentó sus sensaciones tras estrenarse con el Getafe viendo puerta ante el Girona: "El delantero vive del gol, así que haber marcado tan pronto fue un alivio muy grande. Hacía pocos días que había llegado y me tocó jugar casi directamente sin conocer mucho a mis compañeros. Ellos me dieron la bienvenida y la confianza para que hiciera lo que sé hacer en el campo: luchar por el equipo y estar preparado cerca del área para marcar cuando llegue la pelota. Les agradezco mucho esa confianza desde el primer día". Además, el jugador cedido por el Anderlecht no tuvo en dudas en el futbolista que más le ha impresionado: "Luis Milla. Juega con mucha tranquilidad con el balón en los pies y tiene una visión de juego excelente. Es algo que se aprecia mucho cuando estás en el campo con él"

Luis Vázquez y su competencia con Borja Mayoral

Luis Vázquez analizó la competencia en la delantera del Getafe, sobre todo con la figura de un Borja Mayoral que se encuentra en el proceso de recuperación de su lesión: "He hablado muy poco con él todavía, pero se ha preocupado por preguntarme si ya había conseguido casa o si estaba cómodo. Se puso a mi disposición por si necesitaba cualquier cosa. Poco a poco nos vamos conociendo. Va a ser una competencia muy sana, todos estamos aquí para luchar por el mismo objetivo y, al que le toque jugar, el resto tenemos que apoyarlo. Aquí se nota mucho la intensidad física, es un juego mucho más intenso y directo".

Por último, Luis Vázquez desveló qué le pide Bordalás: "Me han dicho desde el primer día que él lleva muchos años aquí y conoce perfectamente el club. Yo estoy a su entera disposición para lo que me pida, sea dentro o fuera de la cancha, siempre voy a estar para el equipo. Me exige esa intensidad que lo caracteriza y estoy trabajando en ello día a día".