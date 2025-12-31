La oferta de la Roma por Raspadori y las diferencias con el Atlético de Madrid

El club italiano no llega a los 22 millones de euros que exige el Atlético de Madrid y además no querría comprometerse a comprar de forma obligatoria el pase del delantero tras disfrutar de una cesión hasta final de temporada

El gran nombre propio en el Atlético de Madrid en estos días no es otro que el de Giacomo Raspadori, que podría aprovechar el mercado de enero para cambiar de aires. El italiano fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva rojiblanca el pasado verano, pero no ha conseguido tener el protagonismo esperado. Sin embargo, no por ello le sobra a Diego Simeone, que se ha mostrado satisfecho con su rendimiento en las contadas oportunidades de las que ha dispuesto.

El sueño del Mundial pesa demasiado

En el otro lado de la balanza está el deseo del internacional 'azzurro' de estar a toda costa en el Mundial del próximo verano, aunque antes su combinado nacional tendrá que jugar una repesca de dos encuentros en el mes de marzo. Sea como fuere, no quiere arriesgarse a perder su sitio en la selección italiana y para ello entiende que debe jugar con más regularidad. Así, la Roma se presenta como una vía de escape que convence al delantero, pero falta lo más importante: el acuerdo entre clubes.

En el Metropolitano se mantienen firmes y no quieren dejar salir a del Bentivoglio si no es recuperado la inversión realizada meses atrás, cuando se abonaron al Nápoles 22 millones de euros (más otro cuatro en variables). Desde la capital italiana, mientras tanto, han lanzado una oferta de cesión que queda lejos por ahora de lo que piden los colchoneros.

Lo que ofrece la Roma: 2 millones y otros 15 de opción de compra

Aunque en un primer momento se había apuntado que la propuesta 'giallorossa' podría alcanzar dichas cantidades, entre el pago inicial de un préstamo y la posterior opción de compra, el diario As indica que en realidad no pasa de 17 millones. Así, la Roma estaría dispuesta a pagar dos kilos por acoger cedido a Raspadori hasta junio y valora su adquisición definitiva en otros 15 millones. Unas cantidades que no convencen al Atlético de Madrid.

Además, dicha opción de compra no sería obligatoria, como pretenden los rojiblancos, para así formalizar lo que sería en realidad un traspaso encubierto. El club italiano, en cambio, no quiere comprometerse en este sentido hasta no conocer su clasificación final en la Serie A, pues su capacidad económica dependerá en gran medida de si logra un billete para la Europa League e incluso para la Champions, por la que pelea.

Los números de Raspadori

Con las posturas distantes por ahora, días atrás también se había apuntando la opción del Galatasaray, aunque el conjunto turco tampoco está dispuesto a llegar a las exigencias de un Atlético de Madrid en el que Raspadori ha firmado dos tantos y tres asistencias en 14 partidos, si bien en LaLiga solo ha sido titular en una de las 11 jornadas en las que ha participado. En total apenas suma 406 minutos entre todas las competiciones, pero participa de forma directa en un gol cada 82 minutos, lo que habla muy bien de su rendimiento.