Se abre otra vía en Turquía para la salida de Raspadori del Atlético de Madrid

Aunque la Roma aprieta para intentar hacerse con el italiano en el mercado de enero, el Galatasaray busca un delantero de su perfil y permanece muy atento a su situación en el club colchonero

Tras concretarse la venta de Javi Galán a Osasuna, y con Carlos Martín igualmente en la rampa de salida, el gran nombre propio del mercado invernal en el Atlético de Madrid no es otro que el de Giacomo Raspadori. El atacante italiano no está teniendo el protagonismo esperado, si bien Diego Simeone ha dejado claro que cuenta con él y está contento con su rendimiento, aunque no le haya dado muchas oportunidades.

En el otro lado de la balanza está el deseo del internacional 'azzurro' de estar a toda costa en el Mundial del próximo verano, aunque antes su combinado nacional tendrá que jugar una repesca de dos encuentros en el mes de marzo. Sea como fuere, no quiere arriesgarse a perder su sitio en la selección italiana y para ello entiende que debe jugar con más regularidad. Por ello, la Roma se presenta como una vía de escape que convence al delantero, pero falta lo más importante: el acuerdo entre clubes.

Lo que ofrece la Roma y lo que pide el Atlético

Desde la capital transalpina han lanzado una oferta de cesión con opción de compra. En concreto, el club giallorosso habría puesto sobre la mesa 2 millones de euros para lograr el préstamo hasta final de temporada de Raspadori, prometiendo otros 20 kilos si decide adquirir de forma definitiva su pase. Pero el Atlético de Madrid está cerrado en banda: solo lo dejará salir si recupera la inversión realizada el pasado verano, que alcanzó los 22 millones más cuatro en variables.

Con Gasperini en el banquillo, la Roma le promete un mayor protagonismo, y eso hace que el de Bentivoglio vea con buenos ojos regresar a su país. Así, el club italiano sigue buscando fórmulas para intentar acercar las posturas con el Atlético. Entre ellas está la posibilidad de que la opción de compra sea obligatoria bajo ciertas condiciones, como la clasificación para la Champions o un mínimo de minutos disputados por el atacante.

El Galatasaray también buscaría una cesión

Mientras tanto, surge una nueva alternativa para Raspadori en Turquía. El Galatasaray, líder de la Süper Lig y en la pelea por acabar en el 'top 24' de la Champions, busca un jugador que se adapte a jugar tanto por detrás del punta como en ambos costados. Un perfil en el que encaja el italiano, seguido de cerca por los técnicos de un conjunto otomano que permanece atento a su situación en el Atlético, según apunta el diario As.

Ahora bien, el club de Estambul tampoco parece dispuesto a presentar inicialmente una propuesta de traspaso, buscando también en su lugar una cesión. Difícilmente en el Metropolitano dejarán salir bajo esas condiciones a un delantero que ha firmado hasta la fecha dos tantos y tres asistencias en 14 partidos, si bien en LaLiga solo ha sido titular en una de las 11 jornadas en las que ha participado. En total suma apenas 406 minutos entre todas las competiciones, pero participa de forma directa en un gol cada 82 minutos, lo que habla muy bien de su rendimiento.