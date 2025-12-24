Acelera por el fichaje de Raspadori: avances en las negociaciones

El Atlético de Madrid está abierto a dejar marchar al atacante siempre y cuando pueda recuperar la inversión realizada en él hace unos meses. La AS Roma intenta convencer al club madrileño con el objetivo de culminar las conversaciones lo más pronto posible

Giacomo Raspadori apunta a ser una de las bajas del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de invierno. El italiano no ha encajado en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone a pesar de ser uno fichaje llegado el pasado verano. Esa situación deportiva no ha pasado desapercibida para la AS Roma que lleva tiempo monitoreando al futbolista, siendo ahora cuando ha entablado conversaciones oficiales con el Atleti para culminar un fichaje que alegraría así a su entrenador Gian Piero Gasperini, un enamorado del juego del ex del Nápoles.

La AS Roma no se ha quedado de brazos cruzados y no ha esperado a la apertura oficial del mercado de fichajes de invierno para lanzarse por el fichaje de Giacomo Raspadori, futbolista del Atlético de Madrid. El equipo italiano ha iniciado conversaciones con el club madrileño para llegar a un acuerdo por el atacante. La AS Roma ha presentado una oferta de cesión con opción a compra la cual se convertiría en obligatoria en caso de que el rendimiento de Raspadori en la Serie A en estos últimos meses de temporada sea bueno según informa Matteo Moretto.

Las negociaciones está en fase embrionaria, pero hay positividad en todas las partes, siendo el principal escollo a superar que el Atlético de Madrid quiere recuperar los 22 millones de euros que invirtió en el fichaje de Giacomo Raspadori el pasado verano cuando lo contrató procedente del Nápoles. No parece que ese punto vaya a ser un problema ya que la AS Roma está muy interesada en el italiano, quien ve con buenos ojos su salida del Atlético de Madrid.

Raspadori no ha terminado de encajar en el Atlético de Madrid de Simeone

Giacomo Raspadori, que fue uno de los fichajes más caros que realizó el Atlético de Madrid el pasado verano, no ha terminado de encajar en el equipo rojiblanco que entrena Diego Pablo Simeone.

En lo que va de temporada, el italiano sólo ha disputado 14 partidos y 406 minutos, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias. Un bagaje muy escaso que se ve agravado por su escasa participación en la UEFA Champions League en donde sólo ha jugado en 2 de los 6 partidos disputados hasta el momento.

Dicha poca importancia en el Atlético de Madrid hacen que Giacomo Raspadori, de 25 años, vea con buenos ojos su salida ya que el italiano considera que necesita jugar y tener continuidad para jugar el Mundial 2026 con Italia, siempre y cuando se clasifique el combinado transalpino.