Díaz Ayuso se lo comunica al Rayo, a Martín Presa y a todos los rayistas

Tras las declaraciones que hicieron tanto el presidente franjirrojo como algunos jugadores antes y después del duelo contra Osasuna, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido alto y claro a todos ellos

Isabel Díaz Ayuso ha puesto fin al sueño de aquellos ilusos que veían al Rayo Vallecano competir fuera de Vallecas. Tras el debate generado en los últimos meses sobre el futuro del estadio vallecano, a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le ha quedado más remedio que salir a la palestra para confirmar cuáles son las intenciones de cara al futuro del estadio. Y el plan del Ejecutivo regional no es otro que el de mantener el estadio en su actual ubicación y acometer una reforma integral, descartando por ahora la construcción de un nuevo campo.

“Se queda en su lugar”, explicó Ayuso, quien no obstante ha matizado que la actuación prevista conlleva reforzar la seguridad del estadio, permitir una ampliación del aforo y abrir la puerta a que el campo pueda acoger “muchísimos otros eventos”.

De esta manera, Ayuso ha tratado de calmar los ánimos en la entidad y la afición franjirroja. Madrid va a tratar de hacer una reforma ambiciosa en Vallecas porque consideran que es “la decisión más adecuada, tanto a nivel deportivo como social y urbano".

Todas las reacciones que hubo sobre Vallecas en el Rayo-Osasuna

- Martín Presa, presidente del Rayo: "La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo Vallecano más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición. El Rayo, como se quedé aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades. Esto da vergüenza a nivel profesional".

- Pep Chavarría, lateral izquierdo del Rayo: "El estado del césped es una vergüenza, no podemos jugar aquí".

- Iñigo Pérez, técnico del Rayo: "Tras una victoria entiendo que debo mostrar mi parecer, cuando todo el mundo va recibir las palabras más suave. Hoy no es el día de quejarse".

, fue todo lo elegante que pudo: "No puedo usar palabras fuertes porque no soy del Rayo, pero el césped estaba muy mal, ya lo esperábamos, pero no tan mal, y hemos tenido que ajustar cosas del partido antes de empezar. Estaba mal para los dos, la verdad y la primera parte nos ha costado jugar y ha habido poco fútbol".