Dos equipos de la Premier siguen de cerca el futuro de Vinícius ante su incertidumbre en el Real Madrid

La situación creada tras el último Clásico ha generado dudas sobre la continuidad de Vinícius, cuya relación con Xabi Alonso no atraviesa su mejor momento. Aunque el Real Madrid insiste en que acabará renovando, en Inglaterra interpretan su silencio como una oportunidad, donde Liverpool y Manchester United preparan una posible ofensiva

El episodio vivido por Vinícius en el último ‘Clásico’ entre Real Madrid y FC Barcelona ha abierto un escenario inesperado alrededor del futbolista brasileño. Su reacción durante el encuentro y la sensación de descontento transmitida desde entonces han despertado el interés de algunos de los clubes más potentes de Europa, que observan con atención cualquier signo que indique un posible cambio de rumbo en su futuro inmediato.

La figura de Vinícius sigue generando un impacto enorme tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque su carácter suele situarlo en el centro del debate público, su rendimiento deportivo continúa siendo diferencial. Para muchos directores deportivos, tener la oportunidad de fichar a un jugador que ha llegado a situarse entre los mejores del mundo es una ocasión que aparece muy pocas veces en el mercado. Lograr encauzar su competitividad y devolverle la estabilidad mostrada con Carlo Ancelotti es, para varios equipos, un desafío asumible si la recompensa es contar con un talento tan determinante.

Interés creciente desde la Premier League

En este contexto, Liverpool y Manchester United se mantienen en alerta. Según recoge el Daily Mirror, ambos clubes consideran que la situación contractual y el malestar del jugador podrían desembocar en una oportunidad real de mercado si la renovación que el Real Madrid da por segura continúa sin concretarse. Desde la entidad blanca se filtra tranquilidad, pero el entorno del jugador no ha ofrecido señales concluyentes y el silencio prolongado alimenta interpretaciones de todo tipo.

Los dos gigantes ingleses entienden que Vinícius encajaría de inmediato en sus proyectos deportivos. Liverpool aspira a iniciar una nueva etapa en la banda izquierda, mientras que el United ve en él la pieza estrella capaz de acelerar su reconstrucción. En ambos casos, la apuesta sería máxima si el delantero mostrara disposición a abrir una negociación, algo que por ahora no ha sucedido.

La relación con Xabi Alonso, en el foco

Otro de los elementos que han añadido complejidad al presente del brasileño es su vínculo con Xabi Alonso. A pesar de haber asumido que Kylian Mbappé es el centro del proyecto, Vinícius considera que esa jerarquía no debería privarle de cierto estatus dentro del equipo, especialmente en situaciones decisivas. Las sustituciones recurrentes en encuentros de alto voltaje, cuando todavía quedaba margen para influir en el marcador, no han sido bien recibidas por el jugador, que vive la competición desde una intensidad emocional difícil de gestionar.

El delantero entiende que su competitividad extrema forma parte de su identidad y siente frustración cuando no puede trasladarla al campo. Esa sensación se ha acentuado en las últimas semanas, alimentando el debate sobre si su continuidad está garantizada o si, en un escenario más tenso de lo habitual, podrían abrirse otras vías.

Un escaparate mundial a las puertas del verano

El próximo verano añade otro factor relevante: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Vinícius aspira a convertirse en una de las grandes figuras del torneo con Brasil, y una actuación sólida podría disparar aún más su valor de mercado. De producirse una venta, el Real Madrid querría obtener un beneficio acorde a su condición de estrella, después de una temporada en la que disputó 52 partidos, superó los 4100 minutos, firmó 21 goles y repartió 15 asistencias.

Por ahora, no existe una decisión firme ni un movimiento concreto por parte del jugador, pero sí una creciente expectación. Lo único seguro es que, ante cualquier señal de ruptura, candidatos no le van a faltar y el mercado estará preparado para actuar con rapidez.