Explota Jesé Rodríguez en Las Palmas

El jugador canario deslumbró este pasado viernes en el duelo ante la Cultural Leonesa. El 'bichito' marcó dos goles y sumó su segunda titularidad consecutiva en LaLiga Hypermotion

Jesé Rodríguez fue el pasado verano uno de los fichajes más ilusionantes para Las Palmas y llamativos de LaLiga Hypermotion. Jesé Rodríguez regresaba a Las Palmas para ayudar a los canario a regresar a Primera. Jesé Rodríguez ya había vivido dos etapas anteriormente y esta, tras un breve paso por el Johor de Malasia, parecía la definitiva para que el que fuera canterano del Real Madrid se metiese en el corazón de los aficionados de Las Palmas para siempre.

Jesé Rodríguez no empezó bien en Las Palmas y es que su tono físico no era el adecuado tal y como comentó Luis García en rueda de prensa en varias ocasiones. Jesé Rodríguez, en silencio, ha seguido trabajando para tratar de convencer a Luis García de que tenía el nivel suficiente para convertirse en el referente ofensivo de Las Palmas.

El pasado fin de semana, ante el Ceuta en el Alfonso Murube, ya se ganó este estatus de titular y disputó 56 minutos en el empate ante el cuadro caballa. Sin ser decisivo, Jesé Rodríguez ya mostró síntomas de que la vuelta a su mejor nivel estaba cerca. Este pasado sábado le tocaba de nuevo ser titular en casa, en el Estadio de Gran Canaria y recibiendo a la Cultural Leonesa.

El papel de Jesé Rodríguez en el último triunfo de Las Palmas

Jesé Rodríguez apenas tardó dos minutos en forzar un córner que a la postre se convirtió en el primer gol de los canarios y que firmó la última joya de la cantera canaria, Clemente. Jesé Rodríguez estaba empeñado en ser el máximo protagonista y que mejor escenario que ante su público para apretar en defensa y mostrarse predispuesto en el ataque.

El segundo gol de Las Palmas llevó la firma de Jesé Rodríguez, el primero de la temporada para el canario con la camiseta del equipo de su tierra. Jesé Rodríguez la puso imposible para Edgar Badía en la base del palo derecho de la portería y además, se quitó un gran peso de encima ya que el canario llevaba sin marcar desde noviembre del año pasado.

El cuarto de Jesé Rodríguez, una muestra de confianza

Con el 3-0 en el marcador, Las Palmas tenía a la Cultural Leonesa a su merced y eso lo aprovecharon los canarios para desquitarse. En el 39, otra vez Jesé Rodríguez, recibió un pase interior de Manu Fuster para tras conducir y superar a Edgar Badía, hacer el cuarto con una tranquilidad pasmosa, impropia de un jugador que ha estado más de un año peleando con el gol.

Si Jesé Rodríguez está a este nivel, será complicado que Luis García pueda quitarlo de la titularidad a no ser que llegue una temida lesión. Con estos dos goles ayudó Jesé Rodríguez a que Las Palmas tenga posibilidades de acabar el 2025 en puestos de ascenso directo a expensas de lo que haga el Almería este sábado. Los canarios además se aprovecharon del empate del Racing de Santander y se quedan a solo dos puntos de los de José Alberto.

Luis García elogia el nivel de Jesé Rodríguez

Como es lógico, Luis García fue preguntado tras el triunfo de Las Palmas sobre le nivel de Jesé Rodríguez y se mostró contento el catalán por los dos goles del delantero: "Muy contento por Jesé Rodríguez. Los delanteros necesitan poder aportar goles y cifras, aunque para mí no sea tan importante. Ha hecho dos goles de mucho nivel, ha finalizado muy bien y ha hecho buenas descargas. Tiene que seguir mejorando igual que todos. Tenemos que intentar que siga mejorando a nivel físico y que nos pueda dar esa energía".

Además, reconoció Luis García que los goles de Jesé Rodríguez tienen mucha importancia para el canario a nivel personal: "Siempre es importante para los goleadores poder aportar cifras. Llevaba tiempo sin marcar en el Gran Canaria y para él es muy importante, al igual que para el equipo. Hay que darle muchísima importancia porque lo necesitaba a nivel personal. Me alegro porque los jugadores trabajan para encontrar las recompensas en el partido".