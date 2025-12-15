Jesé vuelve a ser titular en Las Palmas tras 3 años y medio

Jesé ha sido titular por primera vez en un partido oficial en su etapa actual con Las Palmas después de que sus participaciones hasta día de hoy hayan estado marcadas por la falta de minutos. Su equipo no pudo pasar del empate a uno ante el Ceuta

Las Palmas dejó pasar un poco la ocasión de acercarse al liderato tras su empate ante el Ceuta esta pasada jornada donde hay algo que llamaba la atención en el equipo canario en este encuentro, se trataba de Jesé, que por primera vez tras su vuelta este curso partió desde el inicio en un partido oficial. Dicha decisión causó sorpresa en todo el entorno isleño ya que hasta ahora solo había acumulado 98 minutos, todos en forma de suplencias.

El encuentro estuvo marcado por este dato curioso donde el atacante canario regresaba a la titularidad en partido oficial tras 3 años y medio ya que no partía como titular desde su anterior etapa, en concreto desde el 4 de junio de 2022 cuando Las Palmas disputó contra el Tenerife aquella eliminatoria de playoff. Así pues, el que fuera un emblema de la cantera del Real Madrid volvió a salir de inicio con la camiseta amarilla 1.289 días después.

El motivo de la titularidad de Jesé

Dejando de lado esta curiosidad, el encuentro también lo protagonizó la odisea del equipo pío pío para llegar a disputar el encuentro contra el equipo caballa, la cual guarda relación con la titularidad del mencionado jugador. Tras un viaje en ferri desde Algeciras hasta la ciudad norteafricana que afrontaron jugadores como Lukovic y Cedeño, el entrenador, Luis García tomo la decisión de alinear al delantero canario en este encuentro y dio explicaciones sobre esto en la rueda de prensa donde fue preguntado por este asunto. "Queríamos darle aire a Milos (Lukovic). Estaba previsto que fuera titular antes de todo eso".

Jesé y su falta de fortuna

A pesar de contar con más minutos que nunca en un encuentro y salir como parte del plan A de los canarios, la suerte no le acompañó en este partido en el que además, su equipo no pudo salir victorioso frente al equipo revelación del campeonato. Se le vio activo aunque carente de una conexión fluida con Jonathan Viera, a quien tenía por detrás, en la mediapunta. Tuvo participación desde la banda izquierda, la suya habitual, de hecho tuvo alguna ocasión partiendo desde esta posición, la cual culminó con un disparo con la pierna derecha.

A pesar de ser titular, fue el primero en salir sustituido, tema del que también tuvo palabras Luis García. "Todos nuestros cambios fueron por necesidad". El futbolista también se refirió a esto restándole importancia. "Lo importante es que el equipo esté arriba".