Marc Cardona y Jaime Mata, claves en un fichaje próximo de Las Palmas

Las Palmas busca acometer el fichaje de un delantero para combatir su falta de gol pero para ello, deben salir dos nombres que no están contando para Luis García como ya se preveía, uno de ellos es Jaime Mata, casi olvidado en el equipo. El otro es Marc Cardona, que no juega desde hace dos meses

No es un deja vú lo que está ocurriendo con algunos jugadores en Las Palmas como es el ejemplo de Jaime Mata, simplemente vie una situación situación similar a la del verano pasado en la que estaba en la rampa de salida. En este mercado invernal cada vez más próximo se encuentra en el escaparate después de que no consiguiera salir en el pasado mercado de fichajes. Lo mismo ocurre con Marc Cardona, el cual no cuenta para Luis García desde hace dos meses. La salida de ambos puede la solución para que el equipo insular se mueva por un delantero ya que es evidente la falta de gol que atesora el equipo en las últimas jornadas.

Las sensaciones del equipo canario pueden a preocupar tras dos partidos sin ganar en un contexto donde equipo vive una falta de gol y se encuentra bien situado para lograr el ascenso a Primera División, de donde llegó la pasada campaña. Lo cierto es que su puesto en la clasificación donde actualmente ocupa el cuarto puesto le da muchas opciones para el ascenso.

Mata y Cardona, sin protagonismo en Las Palmas

Lo cierto es que la necesidad de ir al mercado no es obligatoria en un equipo que parece estar bien construido pero si es cierto que una debilidad del equipo es la falta de gol, para ello, se encuentra en la búsqueda de un delantero aunque lo cierto es que para acometer eta operación se antoja necesario un paso al frente en una operación salida en el ataque que pasa por que Marc Cardona y Jaime Mata dejen el equipo.

La situación de ambos jugadores en el equipo es delicada en cuanto a protagonismo y minutos se refiere y es que ahora mismo, el equipo canario cuenta con una gran cantidad de delantero y una gran competencia. Aún así, la falta de gol es un problema a la hora de buscar el objetivo y debido a ello, el mercado de invierno puede ser una solución.

La búsqueda de un delantero

En el caso de Jaime Mata, solo ha disputado 37 minutos esta temporada mientas que Cardona lleva dos meses in disputar ni un solo minuto. Dentro de las oficinas tienen clara la idea, un perfil que aumente aún más la competencia y que anote goles. Uno de los objetivos es el deseado por parte de gran parte de la competición, Urko Izeta, actual jugador del Athletic que ya sabe lo que es anotar muchos goles en la división de plata. A día de hoy es un fichaje que se antoja complicado y el primero de los pasos es liberar fichas en el ataque.