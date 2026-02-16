El Castellón tira la puerta de LaLiga Hypermotion con Castalia como fortín

El cuadro de Pablo Hernández sumó este pasado domingo su octava victoria consecutiva en casa y se pone líder de Segunda división 36 años después tras superar al Racing de Santander en la tabla

El Castellón de Pablo Hernández sigue empeñado en derribar todos los tópicos del fútbol que por lo general, cuando un equipo que no está entre los teóricos favoritos se coloca arriba, suelen apostar porque terminará cayendo. Los pupilos de Pablo Hernández ya avisaron en la jornada 25 cuando vencieron al Real Valladolid en el José Zorrilla por un 0-4 que solo hizo avisar de lo que vino este pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña.

En esa ocasión el Castellón fue líder momentáneo ya que el Racing de Santander no falló ante el Mirandés, pero los de José Alberto si pincharon ante el Eibar en un partido que estuvo marcado porque los cántabros terminaron con uno menos.

El Castellón, líder de Segunda división 36 años después

El Castellón venció a uno de esos teóricos equipos que debe pelear por el ascenso a Primera como es el Deportivo de La Coruña. Los orelluts, con un Castalia preparado para la visita de los de Antonio Hidalgo, sacaron adelante el encuentro con goles de Cámara y Calatrava.

El momento había llegado, el Castellón se ponía líder de Segunda división 36 años después. Solo un año tenía este humilde periodista que les escribe estas líneas y la verdad que les mentiría si no les dijese que me da alegría ver a un equipo, que no está entre los favoritos, colarse en el primer puesto de LaLiga Hypermotion.

Sobre este liderato después de 36 años, Pablo Hernández pidió disfrutarlo y no bajar el nivel: "Lo único que pido es que no bajemos el nivel. Quedan 16 jornadas, es un mundo. Lo que he dicho siempre: 'compitiendo así somos capaces de ganar a cualquiera'. Ahora toca disfrutarlo, hace muchos años que no se vivía una situación así. La gente que queremos a este club sabemos por lo que hemos pasado. Es momento de creer, disfrutar y estar todos unidos. Tener a la afición de la manera que está aquí en Castalia nos va a dar muchos puntos".

Castalia se convierte en un fortín para el Castellón

El Castellón ha sumado 11 victorias y tres empates en los últimos 15 encuentros con una sola derrota que se produjo ante el Cádiz el 21 de diciembre en el Nuevo Mirandilla. Pero si la racha general del Castellón es para asombrarse, la que está viviendo en Castalia no se queda atrás.

El Castellón, con el triunfo de este pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña, suma ocho victorias consecutivas ante su público y además de los gallegos, los siete equipos restantes que han mordido el polvo ante los orelluts son: Málaga, Real Sociedad B, Las Palmas, Mirandés, Huesca, Leganés y Andorra. La última derrota del Castellón en casa data del 19 de octubre ante el Albacete.

Pablo Hernández, que recientemente expresó lo que suponía el tener a 'su' Castellón peleando por el ascenso a Primera, no escondió que el ambiente de Castalia ante el Deportivo de La Coruña le emocionó: "Emocionado. Ha habido momentos que me emociona ver a la gente así, ilusionada con el equipo. Es una recompensa ver que la gente está con el equipo, pero es un síntoma de que ven que el equipo se deja el alma en el campo. Decirles que sigan así porque les necesitamos".

Además, habló de recompensa al trabajo cuando se le preguntó por el hecho de terminar líder la 26: "Una recompensa al trabajo. Un premio porque estamos haciendo las cosas muy bien. Somos una familia, todos tenemos nuestro momento y sumamos. El verte ahí arriba en la clasificación es un premio. Pero más que la la primera posición, lo que miramos es que era un rival directo y que ya tenemos 48 puntos".